Новости Одессы и Одесской области

В Одессе собираются капитально отремонтировать две областные больницы

В Одессе собираются капитально отремонтировать две областные больницы

Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации идет компании, которые разработают проектно-сметную документацию капитальных ремонтов двух крупнейших больниц Одессы.

Речь идет об областной клинической больнице на улице Академика Заболотного, 26 (поселок Котовского, см. верхнее фото) и областной детской больнице, что на Слободке.

Одесская областная детская больница

Соответствующие тендеры опубликованы в системе электронных закупок Prozorro.

Оба аукциона назначены на 5 мая. Проектная документация должна быть разработана до 15 августа текущего года. Стартовая цена – 2 млн гривен.

тендер на ремонт обл. больницы

тендер на ремонт детской больницы

Исходя из тендерной документации, в обеих больницах предполагается отремонтировать помещения и инженерные сети, а также благоустроить территорию.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Одесскую детскую больницу №3 на жилмассиве Котовского ожидает реконструкция, а в историческом здании больницы №5 на улице Троицкой в Одессе проведут ремонт и реставрацию.

Скриншоты автора, фото od.vgorode.ua и Odessa.online

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить