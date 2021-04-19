В Одессе собираются капитально отремонтировать две областные больницы

Ремонт одесских дорог: где коммунальщики поработают на выходных Сегодня и завтра, 17 и 18 апреля, в Одессе продолжится капитальный и текущий ремонт дорог на ряде улиц во всех районах города. ПОДРОБНЕЕ

Кабмин выделил средства на капремонт спорткомплекса в Одессе Кабинет министров Украины своим постановлением выделил средства на ремонт областной школы высшего спортивного мастерства на проспекте Шевченко, 31-а в Одессе. ПОДРОБНЕЕ