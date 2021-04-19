В Одессе собираются капитально отремонтировать две областные больницы

Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации идет компании, которые разработают проектно-сметную документацию капитальных ремонтов двух крупнейших больниц Одессы.
Речь идет об областной клинической больнице на улице Академика Заболотного, 26 (поселок Котовского, см. верхнее фото) и областной детской больнице, что на Слободке.
Соответствующие тендеры опубликованы в системе электронных закупок Prozorro.
Оба аукциона назначены на 5 мая. Проектная документация должна быть разработана до 15 августа текущего года. Стартовая цена – 2 млн гривен.
Исходя из тендерной документации, в обеих больницах предполагается отремонтировать помещения и инженерные сети, а также благоустроить территорию.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Одесскую детскую больницу №3 на жилмассиве Котовского ожидает реконструкция, а в историческом здании больницы №5 на улице Троицкой в Одессе проведут ремонт и реставрацию.
Скриншоты автора, фото od.vgorode.ua и Odessa.online