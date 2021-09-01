Новости Одессы и Одесской области

Кардиологической клиники на Лидерсовском бульваре пока не будет: власти нашли оправдание

Кардиологической клиники на Лидерсовском бульваре пока не будет: власти нашли оправдание

Бывшая горклинбольница №3, ранее специализировавшая на лечении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, теперь переориентирована на прием зараженных коронаврусом.

Это при том, что главная причина смерти украинцев, и одесситов в частности, как раз проблемы с сердцем (двое из трех украинцев умирают именно по этой причине). Но городские власти в 2020 году все равно ликвидировали специализированное лечебное учреждение.

Ранее представители общественности и медики Одессы провели круглый стол и по его итогам попросили муниципальное руководство реорганизовать второе отделение городской больницы №5 (бывшая горбольница №3) и создать на его базе отдельное лечебное учреждение – «Городской лечебно-диагностический кардиологический центр им. проф. Л.И.Алейниковой».

И вот сейчас власти в лице вице-мэра Светланы Бедреги, а также глава городского департамента здравоохранения Левона Никогосяна заявили, что кардиология на Лидерсовском бульваре вновь заработает только после того, как закончится пандемия COVID-19.

Сейчас на месте кардиологической клиники развернуто 180 антиковидных коек в бывшем кардиологическом отделении и еще 90 развернули в бывшем отделении травматологии.

Общественные активисты Одессы обеспокоены тем, что ликвидация горбольницы №3 и ее кардиологического профиля – первый шаг к тому, чтобы отдать землю лечебного учреждения застройщикам.

«На этой территории спокойно можно построить несколько многоэтажек. И мы понимаем стоимость земли и квадратного метра жилья в этом районе. Только на стадии котлована — это 1600 долларов за квадратный метр. Поэтому обеспокоены происходящим», — еще полтора года назад говорила общественный активист Наталья Петропавловская.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе хотят восстановить кардиологический центр на Лидерсовском бульваре

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить