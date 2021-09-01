Кардиологической клиники на Лидерсовском бульваре пока не будет: власти нашли оправдание

Бывшая горклинбольница №3, ранее специализировавшая на лечении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, теперь переориентирована на прием зараженных коронаврусом.

Это при том, что главная причина смерти украинцев, и одесситов в частности, как раз проблемы с сердцем (двое из трех украинцев умирают именно по этой причине). Но городские власти в 2020 году все равно ликвидировали специализированное лечебное учреждение.

Ранее представители общественности и медики Одессы провели круглый стол и по его итогам попросили муниципальное руководство реорганизовать второе отделение городской больницы №5 (бывшая горбольница №3) и создать на его базе отдельное лечебное учреждение – «Городской лечебно-диагностический кардиологический центр им. проф. Л.И.Алейниковой».

И вот сейчас власти в лице вице-мэра Светланы Бедреги, а также глава городского департамента здравоохранения Левона Никогосяна заявили, что кардиология на Лидерсовском бульваре вновь заработает только после того, как закончится пандемия COVID-19.

Сейчас на месте кардиологической клиники развернуто 180 антиковидных коек в бывшем кардиологическом отделении и еще 90 развернули в бывшем отделении травматологии.

Общественные активисты Одессы обеспокоены тем, что ликвидация горбольницы №3 и ее кардиологического профиля – первый шаг к тому, чтобы отдать землю лечебного учреждения застройщикам.

«На этой территории спокойно можно построить несколько многоэтажек. И мы понимаем стоимость земли и квадратного метра жилья в этом районе. Только на стадии котлована — это 1600 долларов за квадратный метр. Поэтому обеспокоены происходящим», — еще полтора года назад говорила общественный активист Наталья Петропавловская.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе хотят восстановить кардиологический центр на Лидерсовском бульваре