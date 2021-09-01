Новости Одессы и Одесской области

На лимане под Одессой рыба утопила рыбака

На лимане под Одессой рыба утопила рыбака

Сегодня утром, 1 сентября, в Хаджибейском лимане под Одессой утонул мужчина.
Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

По словам очевидцев происшествия, мужчина ловил рыбу на крючок, и, возможно, ему попалась крупная рыба, которая потянула рыбака за собой в воду. В результате он потерял равновесие и упал в лиман. Тело рыбака водолазы нашли на 5-метровой глубине в 15 метрах от берега.

Личность мужчины устанавливают.

Как сообщалось, в июле в курортной Затоке утонули во время купания отец и сын.

Кстати, напомним, что сейчас в Одесской области действует нерестовый запрет на промышленный и любительский вылов азово-черноморской кефали в Черном море и причерноморских лиманах. Запрет продлится до 10 сентября.

Фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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