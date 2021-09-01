Профессии в тренде: таргетолог. Кто это?

В социальных сетях зарегистрировано 60% украинцев. Только за время карантина число пользователей увеличилось почти на 7 миллионов. Раньше соцсети считались местом для развлечений и отдыха, но сейчас там можно запросто найти себе работу. И неплохо зарабатывать.

Давайте разберемся, кто такие таргетологи и кому может быть интересна эта специальность.

Что делают таргетологи?

Таргетологи занимаются настройкой и запуском рекламы в соцсетях. Слово произошло от английского «target» — цель. Задача таргетолога сделать все так, чтобы рекламу в социальных сетях увидели только определенные люди — целевая аудитория. Потому что если показывать ее всем подряд, то это будет пустой тратой времени и бюджета. Реклама не попадет в цель.

Социальные сети собирают очень много информации о своих пользователях. Возраст, пол, интересы, модели поведения, предпочтения и так далее. И потом на основании этих данных показывает персональную рекламу. Таргетолог — это именно тот человек, который решает кому будет показана та или иная реклама.

А разве нельзя самому настроить рекламу, без таргетолога?

Можно. Это не так уж сложно. Любой пользователь Instagram или Facebook за полчаса разберется, как там все устроено. Но таргетолог это не просто технический специалист, который нажимает на кнопки и выбирает параметры для показа рекламы. Таргетолог в первую очередь аналитик.

Таргетологи анализируют и обрабатывают данные в течение всей рекламной кампании: просмотры, переходы, заявки, комментарии. Как правило, сперва запускают тестовый вариант с небольшим бюджетом, чтобы «прощупать» аудиторию. Если есть просмотры и заявки от клиентов, тогда бюджет увеличивают. А если в ответ тишина, то настройки корректируют. Ведь целевая аудитория — это не постоянная величина, интересы у людей меняются.

Говоря простыми словами, таргетолог следит за эффективным расходованием рекламного бюджета.

Без каких навыков не обойтись таргетологу?

Сперва нужно вдоль и поперек изучить работу рекламного кабинета Facebook Ads. Там много нюансов, часто выходят обновления. В Instagram все намного проще, к тому же он напрямую связан с Facebook.

Не лишним будет навык настройки рекламы в Google Ads. Кроме того, нужно уметь работать с Google Analytics. Это большой и сложный инструмент, освоить который не так то просто.

Таргетолог работает с рекламой, а значит должен разбираться в психологии.

Если таргетолог умеет писать тексты и понимает в дизайне (уверенно знает Photoshop или Canva), то это будет дополнительный плюс и прибавка к зарплате. Быстро подправить макет, изменить слоган, добавить пару абзацев текста — это ценные качества.

Сколько на этом можно зарабатывать?

По данным сервиса поиска работы work.ua, в среднем таргетологи получают 15 тысяч гривен. Но все зависит от опыта, объемов работы и местоположения компании. Например, в Киеве и Днепре средняя зарплата 17 500 гривен, а в Черкассах 9 500 гривен. В Одессе, Николаеве и Житомире — 15 000 гривен.

Кроме того, можно работать на себя, не обязательно устраиваться в компанию. Обычно так делают начинающие таргетологи, чтобы получить хоть какой-то опыт. Тренируются на рекламных бюджетах родственников или знакомых. Запуск рекламы без денег невозможен, поэтому на первоначальном этапе вкладывают свои накопления.

Где учат на таргетологов?

В украинских учебных заведениях пока не готовят таких специалистов. Однако, в социальных сетях можно найти множество курсов, тренингов и вебинаров по этому направлению. Или учиться самостоятельно по роликам на YouTube.

Бизнес, кстати говоря, прекрасно понимает, что специальность новая. Поэтому в описаниях вакансий таргетолога не требуют каких-то обязательных курсов или дипломов. Главное, иметь навыки и опыт.

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