Ключевые моменты:

Две больницы Одесчины готовят к возможным блэкаутам;

Обе больницы уже получили нужную технику, начались монтажные работы.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесской областной военной администрации, данный проект реализуется благодаря Меморандуму между больницами и литовской компанией UAB Solet при поддержке Правительства Литовской Республики, которое выделило средства на оборудование.

В рамках проекта для Овидиопольской больницы предусмотрена солнечная станция мощностью 70 кВт, а Беляевская многопрофильная больница, в свою очередь, станет одним из самых мощных объектов с установкой мощностью 500 кВт. Это позволит больнице работать автономно, даже при полном отключении от электросети.

«Это не просто энергетическая альтернатива – это шанс на стабильную и бесперебойную медицинскую помощь, особенно в условиях войны и вызовов для системы здравоохранения», – отмечают в облздраве.

В настоящее время обе больницы уже получили нужную технику и перешли к монтажным работам.

Ранее в Березовской больнице предотвратили неэффективное расходование 2,9 млн грн.