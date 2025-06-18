Ключевые моменты:

Завтра одесситы смогут бесплатно проверить свои родинки;

Где можно будет бесплатно пройти профилактический осмотр кожи 19 июня – адреса.

Как сообщили в мэрии города, профилактическая акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского горсовета и Одесского городского Центра здоровья и приурочена к Европейскому дню профилактики рака кожи.

Пройти профилактический осмотр кожи 19 июня можно по таким адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:

пров. Обсерваторный, 8;

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26;

ул. Сегедская, 16;

ул. Пастера, 56;

ул. Базарная, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по адресу:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1;

пров. Рислинга (Ушакова), 9;

ул. Научная (Шишкина), 48/1;

Люстдорфская взр., 170;

ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

осмотры семейными врачами с 9:00 до 17:00 по адресу:

ул. Левитана, 62, 2-й этаж;

ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресу:

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 159;

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ул. Житомирская, 2;

ул. Ефима Фесенко, 11;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Болгарская, 38, 3 этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по адресу:

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №9;

ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №112;

ул. Торговая, 29/31, кабинет №411.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а:

3-й этаж, кабинет дерматолога № 312 – с 10:00 до 14:00;

4-й этаж, кабинет дерматолога № 403 – с 14:00 до 17:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62:

4-й этаж, кабинет дерматолога № 446 – с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 19:00;

6-й этаж, кабинеты дерматологов: № 688 – с 13:00 до 18:00;

№ 689 – с 10:00 до 12:00; № 691 – с 9:00 до 13:30.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинеты дерматологов:

№10 – с 8:00 до 17:00;

№11 – с 10:00 до 15:00;

№16 – с 8:00 до 16:00;

осмотры семейными врачами – кабинет № 6, с 8:00 до 14:00;

ул. Академика Заболотного, 32а, осмотры семейными врачами:

1-й этаж, кабинет №10 – с 14:00 до 19:00;

2-й этаж, кабинет №12а – с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00;

кабинет №12б – с 14:00 до 17:00.

Городская клиническая больница №1

Консультативно диагностическое отделение №1, ул. Болгарская, 38:

1-й этаж, кабинет дерматолога № 116 – с 8:00 до 14:00;

кабинет дерматолога № 119 – с 12:00 до 17:00;

5-й этаж, кабинет онколога № 503 – с 15:00 до 19:00;

Консультативно диагностическое отделение №2, ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, кабинет онколога № 4 – с 9:00 до 15:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 13:00 до 16:00.

Городская больница №8, поликлиническое отделение

Фонтанская дор., 110, 1-й этаж, кабинет №109, с 9:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, амбулаторное отделение, вход №1, кабинет дерматолога №10, с 10:00 до 12:00.

Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр

ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 2-й этаж, кабинет онколога №26, с 9:00 до 13:00.

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