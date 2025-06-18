проверка родинки

Ключевые моменты:

  • Завтра одесситы смогут бесплатно проверить свои родинки;
  • Где можно будет бесплатно пройти профилактический осмотр кожи 19 июня – адреса.

Как сообщили в мэрии города, профилактическая акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского горсовета и Одесского городского Центра здоровья и приурочена к Европейскому дню профилактики рака кожи.

Пройти профилактический осмотр кожи 19 июня можно по таким адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:

  • пров. Обсерваторный, 8;
  • ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26;
  • ул. Сегедская, 16;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Базарная, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по адресу:

  • Фонтанская дор., 30/32;
  • Фонтанская дор., 110;
  • ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1;
  • пров. Рислинга (Ушакова), 9;
  • ул. Научная (Шишкина), 48/1;
  • Люстдорфская взр., 170;
  • ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

осмотры семейными врачами с 9:00 до 17:00 по адресу:

  • ул. Левитана, 62, 2-й этаж;
  • ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж.
Читайте также: На какие процедуры больше не направит семейный врач?

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресу:

  • ул. Семена Палия, 88;
  • ул. Академика Заболотного, 41а;
  • ул. Академика Заболотного, 59/1;
  • ул. Давида Ойстраха, 7;
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 159;

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
  • ул. Житомирская, 2;
  • ул. Ефима Фесенко, 11;
  • ул. Бугаевская, 46;
  • ул. Болгарская, 38, 3 этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по адресу:

  • ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №9;
  • ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №112;
  • ул. Торговая, 29/31, кабинет №411.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а:

  • 3-й этаж, кабинет дерматолога № 312 – с 10:00 до 14:00;
  • 4-й этаж, кабинет дерматолога № 403 – с 14:00 до 17:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62:

  • 4-й этаж, кабинет дерматолога № 446 – с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 19:00;
  • 6-й этаж, кабинеты дерматологов: № 688 – с 13:00 до 18:00;
  • № 689 – с 10:00 до 12:00; № 691 – с 9:00 до 13:30.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинеты дерматологов:

  • №10 – с 8:00 до 17:00;
  • №11 – с 10:00 до 15:00;
  • №16 – с 8:00 до 16:00;

осмотры семейными врачами – кабинет № 6, с 8:00 до 14:00;

ул. Академика Заболотного, 32а, осмотры семейными врачами:

  • 1-й этаж, кабинет №10 – с 14:00 до 19:00;
  • 2-й этаж, кабинет №12а – с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00;
  • кабинет №12б – с 14:00 до 17:00.

Городская клиническая больница №1

Консультативно диагностическое отделение №1, ул. Болгарская, 38:

  • 1-й этаж, кабинет дерматолога № 116 – с 8:00 до 14:00;
  • кабинет дерматолога № 119 – с 12:00 до 17:00;
  • 5-й этаж, кабинет онколога № 503 – с 15:00 до 19:00;

Консультативно диагностическое отделение №2, ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, кабинет онколога № 4 – с 9:00 до 15:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

  • ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 13:00 до 16:00.

Городская больница №8, поликлиническое отделение

  • Фонтанская дор., 110, 1-й этаж, кабинет №109, с 9:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, амбулаторное отделение, вход №1, кабинет дерматолога №10, с 10:00 до 12:00.

Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр

  • ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 2-й этаж, кабинет онколога №26, с 9:00 до 13:00.

Статья по теме: Родные родинки: 5 мифов и 4 факта.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме