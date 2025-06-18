Ключевые моменты:
- Завтра одесситы смогут бесплатно проверить свои родинки;
- Где можно будет бесплатно пройти профилактический осмотр кожи 19 июня – адреса.
Как сообщили в мэрии города, профилактическая акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского горсовета и Одесского городского Центра здоровья и приурочена к Европейскому дню профилактики рака кожи.
Пройти профилактический осмотр кожи 19 июня можно по таким адресам:
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:
- пров. Обсерваторный, 8;
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Базарная, 77.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3
осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по адресу:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1;
- пров. Рислинга (Ушакова), 9;
- ул. Научная (Шишкина), 48/1;
- Люстдорфская взр., 170;
- ул. Ефима Геллера, 43.
Центр первичной медико-санитарной помощи №4
осмотры семейными врачами с 9:00 до 17:00 по адресу:
- ул. Левитана, 62, 2-й этаж;
- ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж.
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Центр первичной медико-санитарной помощи №5
осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресу:
- ул. Семена Палия, 88;
- ул. Академика Заболотного, 41а;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 159;
Центр первичной медико-санитарной помощи №16
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Житомирская, 2;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Болгарская, 38, 3 этаж.
Центр первичной медико-санитарной помощи №18
осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по адресу:
- ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №9;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №112;
- ул. Торговая, 29/31, кабинет №411.
Консультативно-диагностический центр №6
ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а:
- 3-й этаж, кабинет дерматолога № 312 – с 10:00 до 14:00;
- 4-й этаж, кабинет дерматолога № 403 – с 14:00 до 17:00.
Консультативно-диагностический центр №20
ул. Левитана, 62:
- 4-й этаж, кабинет дерматолога № 446 – с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 19:00;
- 6-й этаж, кабинеты дерматологов: № 688 – с 13:00 до 18:00;
- № 689 – с 10:00 до 12:00; № 691 – с 9:00 до 13:30.
Консультативно-диагностический центр №29
ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинеты дерматологов:
- №10 – с 8:00 до 17:00;
- №11 – с 10:00 до 15:00;
- №16 – с 8:00 до 16:00;
осмотры семейными врачами – кабинет № 6, с 8:00 до 14:00;
ул. Академика Заболотного, 32а, осмотры семейными врачами:
- 1-й этаж, кабинет №10 – с 14:00 до 19:00;
- 2-й этаж, кабинет №12а – с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00;
- кабинет №12б – с 14:00 до 17:00.
Городская клиническая больница №1
Консультативно диагностическое отделение №1, ул. Болгарская, 38:
- 1-й этаж, кабинет дерматолога № 116 – с 8:00 до 14:00;
- кабинет дерматолога № 119 – с 12:00 до 17:00;
- 5-й этаж, кабинет онколога № 503 – с 15:00 до 19:00;
Консультативно диагностическое отделение №2, ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, кабинет онколога № 4 – с 9:00 до 15:00.
Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 13:00 до 16:00.
Городская больница №8, поликлиническое отделение
- Фонтанская дор., 110, 1-й этаж, кабинет №109, с 9:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №10
ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, амбулаторное отделение, вход №1, кабинет дерматолога №10, с 10:00 до 12:00.
Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр
- ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 2-й этаж, кабинет онколога №26, с 9:00 до 13:00.
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