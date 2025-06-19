Ключевые моменты:

Одесскую больницу №5 посетили представители немецкой организации Johanniter-Unfall-Hilfe;

Глава офиса Johanniter-Unfall-Hilfe в Украине выразил желание вместе искать возможность создания на базе одесской больницы производства бионических протезов;

Уже проведен тендер и разрабатывается проект реставрации здания реабилитационного центра.

Как сообщают в пресс-службе Одесского городского совета, отдельный корпус городской больницы №5 на бульваре Гетмана Сагайдачного, где все четыре этажа и подвальные помещения будут переданы для реабилитационных нужд, посетили находившиеся в Одессе представители немецкой организации Johanniter-Unfall-Hilfe с целью расширения сотрудничества и с предложением поддержать ветеранов.

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Глава офиса Johanniter-Unfall-Hilfe в Украине Адам Маккерроу выразил желание вместе искать возможность создания на базе городской больницы производства бионических протезов, а также поспособствовать подготовке украинских специалистов в сотрудничестве с немецкими протезистами.

Как рассказал глава городского департамента здравоохранения Левон Никогосян, уже проведен тендер и разрабатывается проект реставрации здания реабилитационного центра.

Ранее сообщалось, что в Одессе готовят к открытию медицинский центр, который будет финансироваться из бюджета Мариуполя. Заведение создают для оказания медицинских услуг местной мариупольской громаде, переехавшей из временно оккупированного города.

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