Среди одесситов проведут опрос по переименованию улиц

Опрос среди жителей города по переименованию некоторых улиц пройдет 20 и 21 сентября в Одессе.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Опрос пройдет в Малиновском, Приморском и Суворовском районах города среди жителей тех улиц и переулков, которые предлагаются переименовать.
В Малиновском районе предлагают переименовать восемь улиц:
- улицу Александра Вронского на улицу Композитора Вербицкого;
- улица Елина на улицу Ференца Листа;
- улицу Кондренко на улицу Ближние Мельницы;
- улицу Корнюшина на улицу Николая Лысенко;
- улицу Кострова по улице Ольги Благовидовой;
- улицу Кристаловского на улицу Композитора Бортнянского;
- улицу Перепечко на улицу Композитора Лятошинского;
- улицу Скворцова по улице Йозефа Прибика.
В Приморском районе будут спрашивать о переименовании переулка Красных Зорь в переулок Стурдзовский.
В Суворовском районе проведут опрос об изменении названия переулка Краснослободского в переулок Гетьмана Петра Дорошенко.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что стали известны новые названия части одесских улиц.
Читайте также:
- Какие одесские улицы переименуют в первую очередь?
- Улицы с какими названиями рекомендуют переименовать из-за связи с россией