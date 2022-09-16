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Среди одесситов проведут опрос по переименованию улиц

Среди одесситов проведут опрос по переименованию улиц

Опрос среди жителей города по переименованию некоторых улиц пройдет 20 и 21 сентября в Одессе.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Опрос пройдет в Малиновском, Приморском и Суворовском районах города среди жителей тех улиц и переулков, которые предлагаются переименовать.

В Малиновском районе предлагают переименовать восемь улиц:

  • улицу Александра Вронского на улицу Композитора Вербицкого;
  • улица Елина на улицу Ференца Листа;
  • улицу Кондренко на улицу Ближние Мельницы;
  • улицу Корнюшина на улицу Николая Лысенко;
  • улицу Кострова по улице Ольги Благовидовой;
  • улицу Кристаловского на улицу Композитора Бортнянского;
  • улицу Перепечко на улицу Композитора Лятошинского;
  • улицу Скворцова по улице Йозефа Прибика.

В Приморском районе будут спрашивать о переименовании переулка Красных Зорь в переулок Стурдзовский.

В Суворовском районе проведут опрос об изменении названия переулка Краснослободского в переулок Гетьмана Петра Дорошенко.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что стали известны новые названия части одесских улиц.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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