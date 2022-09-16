Среди одесситов проведут опрос по переименованию улиц

В Одессе обсудят переименования улиц и снос памятника Екатерине II Южное межрегиональное отделение Украинского Института национальной памяти (УИНП) организует встречу, на которой планируется обсудить юридический и общественно-политический аспект деколонизации в Одессе в связи с российской агрессией. ПОДРОБНЕЕ

Со здания ЖД вокзала уберут всю советскую символику Не только барельефы Ленина и Сталина, но и вся советская символика будут демонтированы со здания железнодорожного вокзала в Одессе. ПОДРОБНЕЕ