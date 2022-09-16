Что сделали с памятником Карлу Марксу в Арцизе? (фоторепортаж)

Сегодня, 16 сентября 2022 года, в городе Арцизе Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу. Этот монумент располагался перед зданием мэрии города.

Решение о демонтаже и видоизменении ряда памятников было принято на сессии Арцизского городского совета.

Среди прочего планируют перенести на территорию храмового комплекса памятник Дмитрию Донскому и двум монахам: Ослябя и Пересвету, а также на монументе Погибшим Воинам изменить дату с «1941-1945» на «1939-1945» годы и изменить подпись «Ничто не забыто» на русском языке на «Ніколи знову».

Демонтированного Карла Маркса планируют перенести в музей. Такая же участь ждет и идентичный памятник в селе Холмское Арцизской ОТГ.

Напомним, 19 сентября в Одессе пройдут консультации с общественностью в формате интернет-конференции по решению демонтажа памятника «Основателям Одессы» (Екатерине II).

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Источник: Суспiльне Одеса