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Как за год поменялись поисковые запросы украинцев в Google

Как за год поменялись поисковые запросы украинцев в Google

Google показал самые популярные поисковые запросы в Украине в 2023 году. Карта воздушных тревог по-прежнему в топе запросов украинцев. Среди новых проявились — гепатит А и калий йодид.

Сервис Google Trends опубликовал рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей в 2023 году. Они разделены на категории.

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В списке «определяющих моментов года» самыми массовыми были такие запросы:

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  • Рустем Умеров, министр обороны Украины;
  • Спартак Суббота, блогер, психолог;
  • Алексей Арестович, блогер, экс-советник Офиса президента Украины;
  • Александр Усик, боксер;
  • Владимир Путин, президент страны-агрессора РФ;
  • Михаил Мудрик, футболист;
  • Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины;
  • Дмитрий Линартович, актер;
  • Ирина Фарион, языковед;
  • Гарик Бирча, актер.

В категории «Ушли навсегда» список запросов украинцев выглядит так:

В категории «Что такое» украинцы в 2023 году больше всего искали:

  • Гепатит А;
  • ХАМАС;
  • РЭБ;
  • Редан;
  • КАБ;
  • Сектор Газа;
  • Промзона;
  • Макеба;
  • ИПСО;
  • Кассетные боеприпасы.

Самые популярные запросы списка «Покупка года» выглядят так:

  • Калий йодид;
  • Генератор;
  • «Укрзалізниця» билеты онлайн;
  • iPhone 15;
  • Повербанк;
  • Нимесил;
  • Аэрогриль;
  • Starlink;
  • 20 гривен к годовщине войны;
  • Лампа на аккумуляторе.

В этом году украинцев больше всего интересовали такие фильмы:

  • «Оппенгеймер»;
  • «Аватар 2»;
  • «Мавка»;
  • «Форсаж 10»;
  • «Джон Уик 4»;
  • «Барби»;
  • «Пять ночей в Фредди»;
  • «Люксембург Люксембург»;
  • «Чебурашка»;
  • «Стражи галактики 3».

В прошлом году топ запросов украинцев был такой:

  • карта воздушных тревог,
  • новости Украины,
  • «єДопомога»,
  • карта Украины,
  • Жириновский,
  • Арестович,
  • Путин,
  • «Холостяк 2022»,
  • Bayraktar,
  • Винница.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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