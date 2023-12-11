Как за год поменялись поисковые запросы украинцев в Google

Сервис Google Trends опубликовал рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей в 2023 году. Они разделены на категории.

Читайте также: Интернет помнит все. Как удалить информацию о себе из поиска Google?

В списке «определяющих моментов года» самыми массовыми были такие запросы:

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Рустем Умеров, министр обороны Украины;

Спартак Суббота, блогер, психолог;

Алексей Арестович, блогер, экс-советник Офиса президента Украины;

Александр Усик, боксер;

Владимир Путин, президент страны-агрессора РФ;

Михаил Мудрик, футболист;

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины;

Дмитрий Линартович, актер;

Ирина Фарион, языковед;

Гарик Бирча, актер.

В категории «Ушли навсегда» список запросов украинцев выглядит так:

В категории «Что такое» украинцы в 2023 году больше всего искали:

Гепатит А;

ХАМАС;

РЭБ;

Редан;

КАБ;

Сектор Газа;

Промзона;

Макеба;

ИПСО;

Кассетные боеприпасы.

Самые популярные запросы списка «Покупка года» выглядят так:

Калий йодид;

Генератор;

«Укрзалізниця» билеты онлайн;

iPhone 15;

Повербанк;

Нимесил;

Аэрогриль;

Starlink;

20 гривен к годовщине войны;

Лампа на аккумуляторе.

В этом году украинцев больше всего интересовали такие фильмы:

«Оппенгеймер»;

«Аватар 2»;

«Мавка»;

«Форсаж 10»;

«Джон Уик 4»;

«Барби»;

«Пять ночей в Фредди»;

«Люксембург Люксембург»;

«Чебурашка»;

«Стражи галактики 3».

В прошлом году топ запросов украинцев был такой:

карта воздушных тревог,

новости Украины,

«єДопомога»,

карта Украины,

Жириновский,

Арестович,

Путин,

«Холостяк 2022»,

Bayraktar,

Винница.