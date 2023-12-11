Как за год поменялись поисковые запросы украинцев в Google

Google показал самые популярные поисковые запросы в Украине в 2023 году. Карта воздушных тревог по-прежнему в топе запросов украинцев. Среди новых проявились — гепатит А и калий йодид.
Сервис Google Trends опубликовал рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей в 2023 году. Они разделены на категории.
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В списке «определяющих моментов года» самыми массовыми были такие запросы:
- Карта воздушных тревог;
- График отключения света;
- Пригожин;
- ChatGPT;
- «Оппенгеймер»;
- Deep state;
- Израиль;
- Соледар;
- Каховская ГЭС;
- «Евровидение 2023».
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Рустем Умеров, министр обороны Украины;
- Спартак Суббота, блогер, психолог;
- Алексей Арестович, блогер, экс-советник Офиса президента Украины;
- Александр Усик, боксер;
- Владимир Путин, президент страны-агрессора РФ;
- Михаил Мудрик, футболист;
- Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины;
- Дмитрий Линартович, актер;
- Ирина Фарион, языковед;
- Гарик Бирча, актер.
В категории «Ушли навсегда» список запросов украинцев выглядит так:
- Евгений Пригожин;
- Нина Матвиенко;
- Денис Монастырский;
- Владлен Татарский;
- Валентин Юдашкин;
- Мэтью Перри;
- Тото Кутуньо;
- Сергей Сивохо;
- Вахтанг Кикабидзе;
- Тина Тернер.
В категории «Что такое» украинцы в 2023 году больше всего искали:
- Гепатит А;
- ХАМАС;
- РЭБ;
- Редан;
- КАБ;
- Сектор Газа;
- Промзона;
- Макеба;
- ИПСО;
- Кассетные боеприпасы.
Самые популярные запросы списка «Покупка года» выглядят так:
- Калий йодид;
- Генератор;
- «Укрзалізниця» билеты онлайн;
- iPhone 15;
- Повербанк;
- Нимесил;
- Аэрогриль;
- Starlink;
- 20 гривен к годовщине войны;
- Лампа на аккумуляторе.
В этом году украинцев больше всего интересовали такие фильмы:
- «Оппенгеймер»;
- «Аватар 2»;
- «Мавка»;
- «Форсаж 10»;
- «Джон Уик 4»;
- «Барби»;
- «Пять ночей в Фредди»;
- «Люксембург Люксембург»;
- «Чебурашка»;
- «Стражи галактики 3».
В прошлом году топ запросов украинцев был такой:
- карта воздушных тревог,
- новости Украины,
- «єДопомога»,
- карта Украины,
- Жириновский,
- Арестович,
- Путин,
- «Холостяк 2022»,
- Bayraktar,
- Винница.