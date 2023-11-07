Ирина Фарион оскорбила военных, ей ответили: делом займется полиция

Накануне Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов «Азова» и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. В программе «Рандеву с Яниной Соколовой» экс-нардеп заявила, что «не может назвать» их украинцами.

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«Я категорически этого не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, парни, мешает, когда вы такие сильные и вы такие очень умные? Что вам мешает выполнять 29-ю статью закона о Вооруженных Силах Украины? Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда», – заявила Фарион.

Экс-нардеп сказала, что она не может назвать военных украинцами, если те не говорят на государственном языке.

«Так пусть себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие? … Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко», – заявила Фарион.

Позже Фарион опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что «воевать за Украину — это не заслуга, а обязанность», а также назвала русскоязычных защитников «московоротыми».

«Говорить в украинском войске на московском языке — это постоянно создавать опасность для собратьев, которые вполне справедливо каждого москворотого должны воспринимать за врага. Потому что для пуйла украинский язык опаснее украинского оружия.

… Оправдывать москворотых в армии – отдалять нашу победу или еще хуже – воевать за еврорашу», — написала Фарион.

Как отреагировали украинцы

Такие высказывания вызвали волну возмущения в обществе. Экс-командир полка «Азов», заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил Фарион:

«Никто тебе не давал права открывать рота в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й!».

Жорин также призвал правоохранительные органы обратить внимание на заявление Фарион.

Боксер Александр Усик посвятил стихотворение Ирине Фарион после ее оскорблений в адрес русскоговорящих украинских военных.

Фарион свой рот открыла, и полезло изо рта,

мусор видит это диво, поливает не щадя.

«Если б я была у власти, всех бы научила я,

как вести себя, как думать,

как вам жить», — сказала б я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ,

сколько написали писем вы в контору красных груш.

В молодости вы активно представляли КПСС,

а сейчас кричите громко, что враги все, это стресс. Вы агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно — счастья, радости, любви, — продекламировал Усик.

Из-за высказываний Ирины Фарион в адрес украинских защитников омбудсмен Дмитрий Лубинец подал заявление в правоохранительные органы. Об этом он написал в соцсетях.

В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств. В Вооруженных Силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и т.д. Напоминаю, что нежелательное для личности и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание в отношении такой личности или группы лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы – это притеснение, форма дискриминации, что запрещена действующим законодательством Украины, — написал Лубинец.

Он добавил, что обратился в полицию, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования.

Лубинец считает, что опубликованные недавно в сети видео с «негативными высказываниями и обвинениями в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств» имеют признаки дискриминации, что наказывается 161 статьей Уголовного кодекса.

Что известно об Ирине Фарион

Ирина Фарион — украинский языковед, блогер и бывший народный депутат от консервативно-националистического Всеукраинского объединения «Свобода».

В Верховной Раде популяризировала идею важности украинского языка, в частности, выступала против «Закона Кивалова-Колесниченко».

В декабре 2012 года политик раскритиковала намерение правительства отменить обязательность дублирования фильмов на украинском, а также невладение государственным языком тогдашнего главы Кабинета Министров Николая Азарова. Она обратилась к экс-главе правительства: «Язык не знают те, которые либо политически пристрастны, либо умственно отсталы».

В начале полномасштабного вторжения, в апреле 2022 года, Фарион раскритиковали в соцсетях за ее заявление о металлургическом заводе имени Ильича в Мариуполе. Тогда она сказала, что «палачи пришли», поскольку «завод называется палачом».