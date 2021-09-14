В Украине самым популярным поисковиком считается Google. Мы уже не запоминаем названия сайтов, а просто пишем ключевые слова в поиске и Google нам все быстро находит. Но иногда в интернет «утекают» наши фотографии или персональные данные. И любой человек может их «нагуглить».

Давайте посмотрим, можно ли как-то убрать упоминание о себе из поисковика Google.

Это правда, что любая информация остается в интернете навсегда?

Можно сказать, что это так. Дело в том, что когда мы загружаем фотографии или тексты в интернет, то не можем запретить другим людям скопировать их себе.

Даже после того, как мы удалим материалы, то нет гарантии, что наши фото или тексты не «висят» на других сайтах. Тем более, что многие поисковики, в том числе и Google, делают копии сайтов в автоматическом режиме.

Вы сами можете убедиться, что Google сохраняет у себя в поиске удаленные картинки. Это хорошо видно по объявлениям на бесплатных площадках: товар уже давно не продается, страничка удалена или не существует, а в поисковике продолжает «висеть» картинка из объявления.

Зачем Google сохраняют копии чужих сайтов и картинки?

Как говорят в самом Google, копии сайтов делают на случай, если странички вдруг станут недоступными. Даже если сайт сломается или на нем удалят всю информацию — у Google останется копия, которую может посмотреть любой желающий.

Эти копии Google хранит у себя. Чтобы посмотреть, как выглядел сайт, когда Google в последний раз делал его копию, нужно нажать на ссылку «Сохраненная копия».

А можно удалить информацию из поиска Google?

Можно. К такой процедуре любят прибегать политики и бизнесмены, когда попадают в скандалы. Или когда где-то опубликована неправдивая информация.

Начнем с простого варианта, когда сайта или картинки уже нет, но они все равно появляется в результатах поиска Google. Эти сохраненные копии можно убрать, заполнив форму для удаления устаревшего контента.

Если же кто-то опубликовал без вашего согласия интимные фото, финансовую или медицинскую информацию, а также любые материалы с целью вам навредить (например, чтобы шантажировать), то Google может удалить из своего поиска ссылки на такие ресурсы. Для этого отправьте запрос на удаление информации на сайте Google.

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Обратите внимание, что удаление ссылок из поиска Google не означает, что на сайт нельзя будет попасть. Он будет по-прежнему доступен, его нельзя будет лишь «загуглить».

Чтобы удалить информацию окончательно, нужно связаться с владельцем сайта и попросить убрать информацию. Google дает практические советы, как найти владельца веб-сайта.

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