Подрыв Каховской ГЭС: хронология событий и последствия (фото, видео)

Подрыв Каховской ГЭС ночью, 6 июня, спровоцировал едва ли не самую масштабную технологическую катастрофу в Европе за последние десятилетия, тем самым поставив под угрозу жизнь тысяч мирных жителей.

Каховская ГЭС полностью разрушена после подрыва российскими оккупантами и не подлежит восстановлению, рассказали в Укргидроэнерго.

Херсонский журналист Константин Рыженко в своем телеграмм-канале сообщает, что подрыв Каховской ГЭС россияне совершили в два часа ночи. Но они не видели, насколько сильно.

Потому они считали, что аккуратно взорвали небольшую часть ГЭС и подтапливают наших военных на островах. Гауляйтер Новой Каховки Леонтьев в 6:06 утра говорит, что подрыв ГЭС это фейк. И они не знают, почему там поднялась вода.

Несколько пропагандистских телеграм-каналов пишут о подрыве небольшого участка.

В 6:51 россияне в Новой Каховке видят, что дамба уничтожена, до оккупантов начинает доходить, что они наделали. Гауляйтер Новой Каховки резко меняет риторику и говорит, что взрыва не было, а дамбу обстреляли со стороны ВСУ.

Но пропагандисты работают по методичке и пишут, что дамба, которую раньше обстреливали, сама немного устала и немного сломалась.

Другие российские телеграм-канал, сотрудничающие с военными, радуются, что из-за подрыва Каховской дамбы позиции ВСУ на островах подтапливают.

Когда россияне понимают, что создали масштабную техногенную экологическую катастрофу, почти как Чернобыль, они начинают обвинять украинскую сторону в провокациях. Но россияне так и не определились, что случилось с дамбой. Одни пишут, что взорвали, другие — обстреляли из РЗСО «Ольха».

По словам журналиста, любой специалист саперного дела даст стопроцентную гарантию, что извне невозможно сделать такие разрушения, здесь повреждение методом закладки взрывчатки.

То, что совершили россияне сегодня – это огромная международная трагедия, особенно в экологическом смысле.

Подрыв Каховской ГЭС может привести к резкому опреснению Черного моря. Под угрозой его экосистема, считает советник главы Офиса президента Дарья Заривна.

Также подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, ведь вода из Каховского водохранилища необходима для получения подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Однако ситуация контролируемая, украинский персонал мониторит все показатели, сообщают в Энергоатоме.

На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Местные жители публикуют видео, где Каховская ГЭС ушла под воду.

Около Запорожья уровень воды в Днепре упал до 10 метров.