В россии погиб руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: назвали причины

В российском самолете, разбившемся в Тверской области 23 августа 2023 года, среди пассажиров числился глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на Росавиацию.

По неподтвержденной информации, на борту находился также и основатель ПИК Вагнера, боевик Дмитрий Уткин с позывным Вагнером (в его честь названа НПК), который был полевым командиром и правой рукой Пригожина.

В общей сложности, по данным МЧС РФ, в авиатроше частного самолета в Тверской области погибли 10 человек. Вместе с тем, по данным российских СМИ, на месте падения обнаружили тела только 8 погибших.

Известно, что разбившийся бизнес-джет направлялся из Москвы в Петербург. В Росавиации начали расследование крушения самолета Embraer.

В то же время сообщается, что второй частный борт Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, который также принадлежит главарю ПВК Вагнера и имеет номер RA-02795, улетел на посадку в Москве.

По данным российских журналистов, Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки, а на борту с ним был весь командный состав ПИК Вагнера.

Впоследствии государственный телеканал Россия-24 подтвердил гибель предводителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина.

Напомним, что тактика россиян в атаках по Одесской области меняется, нашим военным некоторые воздушные цели приходится сбивать над городом. Почему так происходит и как защитить Одессу, читайте здесь.

Фото: Реалгазета