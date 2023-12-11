Як за рік змінилися пошукові запити українців у Google

Google показав найпопулярніші пошукові запити в Україні у 2023 році. Карта повітряних тривог, як і раніше, в топі запитів українців. Серед нових проявились – гепатит А та калій йодид.
Сервіс Google Trends опублікував рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2023 році. Вони поділені на категорії.
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У списку “визначальних моментів року” наймасовішими були такі запити:
- Мапа повітряних тривог;
- Графік відключення світла;
- Пригожин;
- ChatGPT;
- “Опенгеймер”;
- Deep state;
- Ізраїль;
- Соледар;
- Каховська ГЕС;
- “Євробачення 2023”.
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Рустем Умеров, Міністр оборони України;
- Спартак Субота, блогер, психолог;
- Олексій Арестович, блогер, екс-радник Офісу президента України;
- Олександр Усік, боксер;
- Володимир Путін, президент країни-агресора РФ;
- Михайло Мудрік, футболіст;
- Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони України;
- Дмитро Лінартович, актор;
- Ірина Фаріон, мовознавець;
- Гарік Бірч, актор.
У категорії “Пішли назавжди” список запитів українців виглядає так:
- Євген Пригожин;
- Ніна Матвієнко;
- Денис Монастирський;
- Владлен Татарський;
- Валентин Юдашкін;
- Метью Перрі;
- Тото Кутуньо;
- Сергій Сивохо;
- Вахтанг Кікабідзе;
- Тіна Тернер.
У категорії “Що таке” українці у 2023 році найбільше шукали:
- Гепатит А;
- ХАМАС;
- РЕБ;
- Редані;
- КАБ;
- Сектор Газу;
- Промзона;
- Макеба;
- ІПСО;
- Касетні боєприпаси.
Найпопулярніші запити списку “Купівка року” виглядають так:
- Калій йодид;
- Генератор;
- “Укрзалізниця” квитки онлайн;
- iPhone 15;
- Повербанк;
- Німесіл;
- Аерогриль;
- Starlink;
- 20 гривень на річницю війни;
- Лампа на акумуляторі.
Цього року українців найбільше цікавили такі фільми:
- “Опенгеймер”;
- “Аватар 2”;
- “Мавка”;
- “Форсаж 10”;
- “Джон Вік 4”;
- “Барбі”;
- “П’ять ночей у Фредді”;
- “Люксембург Люксембург”;
- “Чебурашка”;
- “Вартові галактики 3”.
Торік топ запитів українців був таким:
- карта повітряних тривог,
- новини України,
- “єДопомога”,
- Мапа України,
- Жириновський,
- Арестович,
- Путін,
- “Холостяк 2022”,
- Bayraktar,
- Вінниця.