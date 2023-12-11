Як за рік змінилися пошукові запити українців у Google

Сервіс Google Trends опублікував рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2023 році. Вони поділені на категорії.

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У списку “визначальних моментів року” наймасовішими були такі запити:

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Рустем Умеров, Міністр оборони України;

Спартак Субота, блогер, психолог;

Олексій Арестович, блогер, екс-радник Офісу президента України;

Олександр Усік, боксер;

Володимир Путін, президент країни-агресора РФ;

Михайло Мудрік, футболіст;

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони України;

Дмитро Лінартович, актор;

Ірина Фаріон, мовознавець;

Гарік Бірч, актор.

У категорії “Пішли назавжди” список запитів українців виглядає так:

У категорії “Що таке” українці у 2023 році найбільше шукали:

Гепатит А;

ХАМАС;

РЕБ;

Редані;

КАБ;

Сектор Газу;

Промзона;

Макеба;

ІПСО;

Касетні боєприпаси.

Найпопулярніші запити списку “Купівка року” виглядають так:

Калій йодид;

Генератор;

“Укрзалізниця” квитки онлайн;

iPhone 15;

Повербанк;

Німесіл;

Аерогриль;

Starlink;

20 гривень на річницю війни;

Лампа на акумуляторі.

Цього року українців найбільше цікавили такі фільми:

“Опенгеймер”;

“Аватар 2”;

“Мавка”;

“Форсаж 10”;

“Джон Вік 4”;

“Барбі”;

“П’ять ночей у Фредді”;

“Люксембург Люксембург”;

“Чебурашка”;

“Вартові галактики 3”.

Торік топ запитів українців був таким:

карта повітряних тривог,

новини України,

“єДопомога”,

Мапа України,

Жириновський,

Арестович,

Путін,

“Холостяк 2022”,

Bayraktar,

Вінниця.