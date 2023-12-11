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Як за рік змінилися пошукові запити українців у Google

Як за рік змінилися пошукові запити українців у Google

Google показав найпопулярніші пошукові запити в Україні у 2023 році. Карта повітряних тривог, як і раніше, в топі запитів українців. Серед нових проявились – гепатит А та калій йодид.

Сервіс Google Trends опублікував рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2023 році. Вони поділені на категорії.

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У списку “визначальних моментів року” наймасовішими були такі запити:

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  • Рустем Умеров, Міністр оборони України;
  • Спартак Субота, блогер, психолог;
  • Олексій Арестович, блогер, екс-радник Офісу президента України;
  • Олександр Усік, боксер;
  • Володимир Путін, президент країни-агресора РФ;
  • Михайло Мудрік, футболіст;
  • Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони України;
  • Дмитро Лінартович, актор;
  • Ірина Фаріон, мовознавець;
  • Гарік Бірч, актор.

У категорії “Пішли назавжди” список запитів українців виглядає так:

У категорії “Що таке” українці у 2023 році найбільше шукали:

  • Гепатит А;
  • ХАМАС;
  • РЕБ;
  • Редані;
  • КАБ;
  • Сектор Газу;
  • Промзона;
  • Макеба;
  • ІПСО;
  • Касетні боєприпаси.

Найпопулярніші запити списку “Купівка року” виглядають так:

  • Калій йодид;
  • Генератор;
  • “Укрзалізниця” квитки онлайн;
  • iPhone 15;
  • Повербанк;
  • Німесіл;
  • Аерогриль;
  • Starlink;
  • 20 гривень на річницю війни;
  • Лампа на акумуляторі.

Цього року українців найбільше цікавили такі фільми:

  • “Опенгеймер”;
  • “Аватар 2”;
  • “Мавка”;
  • “Форсаж 10”;
  • “Джон Вік 4”;
  • “Барбі”;
  • “П’ять ночей у Фредді”;
  • “Люксембург Люксембург”;
  • “Чебурашка”;
  • “Вартові галактики 3”.

Торік топ запитів українців був таким:

  • карта повітряних тривог,
  • новини України,
  • “єДопомога”,
  • Мапа України,
  • Жириновський,
  • Арестович,
  • Путін,
  • “Холостяк 2022”,
  • Bayraktar,
  • Вінниця.
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