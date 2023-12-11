Новости Одессы и Одесской области

Обстрелы россиян и непогода спровоцировали дефицит в энергосистеме Украины

Обстрелы россиян и непогода спровоцировали дефицит в энергосистеме Украины

Сегодня, 11 декабря, в Украине снова возник дефицит в энергосистеме и пришлось импортировать электроэнергию из соседних стран – Румынии и Польши.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как рассказали в компании, вчера, 10 декабря, из-за технических повреждений выведена с работы высоковольтная воздушная линия 220 кВ. А к утру 11 декабря, из-за непогоды обесточено 70 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Также в результате ракетной атаки выведены из строя электросети в Киевской области.

Кроме того, как сообщили в Укрэнерго, сегодня сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время – на них продолжаются аварийно-ремонтные работы. Солнечные электростанции не могут работать полноценно из-за плотной облачности по всей стране.

Читайте также: Повышение тарифов на электроэнергию неизбежно: эксперт рассказал почему

К утру уровень потребления электроэнергии вырос на 2,2%, что равняется мощностям двух блоков тепловых электростанций, мощностей которых пока нет в наличии.

Более того, в некоторых областях уровень потребления вырос из-за погодных условий — сильный ветер и гололедица.

Но лимиты потребления в регионах не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Поэтому чтобы и дальше оставались свет и тепло в домах украинцев, в Укрэнерго просят бережно пользоваться электроэнергией.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить