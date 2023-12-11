Обстрелы россиян и непогода спровоцировали дефицит в энергосистеме Украины

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как рассказали в компании, вчера, 10 декабря, из-за технических повреждений выведена с работы высоковольтная воздушная линия 220 кВ. А к утру 11 декабря, из-за непогоды обесточено 70 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Также в результате ракетной атаки выведены из строя электросети в Киевской области.

Кроме того, как сообщили в Укрэнерго, сегодня сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время – на них продолжаются аварийно-ремонтные работы. Солнечные электростанции не могут работать полноценно из-за плотной облачности по всей стране.

К утру уровень потребления электроэнергии вырос на 2,2%, что равняется мощностям двух блоков тепловых электростанций, мощностей которых пока нет в наличии.

Более того, в некоторых областях уровень потребления вырос из-за погодных условий — сильный ветер и гололедица.

Но лимиты потребления в регионах не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Поэтому чтобы и дальше оставались свет и тепло в домах украинцев, в Укрэнерго просят бережно пользоваться электроэнергией.