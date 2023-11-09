Вспышка гепатита А: какая ситуация в Одесской области

Как сообщили в Одесском горсовете, на 8 ноября в Одесской инфекционной больнице не зафиксировали ни одного пациента с вирусным гепатитом А.

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Вирусный гепатит А – типичная болезнь грязных рук. Чаще болеют дети, особенно в возрасте от 3 до 6 лет. Регистрируются вспышки заболевания в дошкольных и школьных коллективах, школах-интернатах, семейных ячейках. Вирус проникает в организм через рот и попадает в кишечник, затем – в печень.

Вспышка гепатита А произошла в конце октября в Винницкой области, там выявили 274 случая заражения и объявили чрезвычайную ситуацию. Позже случаи заболевания зафиксировали в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Единичные случаи гепатита А зафиксировали также в Закарпатской и Днепропетровской областях.

Эпидемиологи проверяют и исследуют все возможные причины вспышки – от стихийных рынков до точек централизованного и децентрализованного водоснабжения.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области напоминает об опасности и профилактике этого острого инфекционного заболевания.

Как происходит заражение гепатитом А

Заболевает человек не сразу, инкубационный период – от момента заражения до начальных проявлений заболевания – 7-50 дней. Чаще, через 2-3 недели после заражения, заболевание начинается с повышения температуры тела, слабости, понижения аппетита. Затем может присоединиться тошнота, рвота, дискомфорт или боли в правой верхней половине живота, понос или запор. В конце недели моча приобретает цвет пива, а кал – белой глины, на 7-10 день появляется желтуха – желтеют склеры глаз, а затем – кожа.

У детей в большинстве случаев гепатит А протекает в легкой или средней тяжести форме. Безжелтушные и бессимптомные формы болезни, которые остаются нераспознанными, чаще приводят к осложнениям и могут быть опасны для окружающих. Тяжесть заболевания устанавливается с помощью лабораторных исследований крови, мочи, наличия маркеров вируса гепатита и специфических иммуноглобулинов.

Источником инфекции является больной человек, выделяющий вирус с стулом, мочой, выделениями из носоглотки. Наиболее интенсивное выделение вируса происходит за 1-2 недели до начала заболевания и прекращается через три дня после появления желтухи.

Механизм распространения вирусного гепатита А как любой кишечной инфекции – фекально-оральный. Пути передачи возбудителя – водный, алиментарный (при попадании возбудителя в воду, пищевые продукты) и основной – контактный, при непосредственном контакте с больным.

Легкое или бессимптомное течение заболевания наиболее опасно для окружающих. Заболевший ребенок продолжает общаться в коллективе, распространяя вирус в окружающей среде (через предметы обихода, посуду, игрушки, дверные ручки туалетных комнат и т.п.).

Профилактика заболевания гепатитом А

Вирусный гепатит А очень легко предупредить, соблюдая элементарные меры гигиены:

соблюдать правила личной гигиены – тщательно мыть руки с мылом (не менее 20 сек.) не только после посещения туалета, перед приготовлением пищи и перед ее употреблением, но и после возвращения домой с работы, прогулки, особенно после пребывания в городском транспорте, местах общего использования;

для питья употреблять только кипяченую или бутилированную воду;

для детей обеспечить индивидуальный набор посуды, предметов гигиены;

перед употреблением овощей и фруктов тщательно промывать их и ополаскивать кипяченой водой;

не покупать продукты в несанкционированных местах торговли;

проводить мероприятия по защите жилищ от проникновения мух.