По данным сайта Meteoprog.UA, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса В три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 20 мая:

Возможность малого геомагнитного шторма – 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%

Количество солнечных пятен — 13

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому особенно чувствительными к возмущениям оказываются люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дисфункциями вегетативной нервной системы и расстройствами сна.

По данным украинских кардиологических центров, в дни повышенной солнечной активности количество обращений за медицинской помощью увеличивается в среднем на 12–15%, особенно среди лиц старше 50 лет. В этот период важно не только внимательно следить за собственным самочувствием, но и адаптировать повседневную рутину.

Эксперты советуют заранее усилить контроль над водным балансом организма, предпочитая чистую питьевую воду и исключая напитки с выраженным сосудистым воздействием — кофе, энергетики, крепкий чай и алкоголь.

Полноценный восьмичасовой сон и умеренная физическая активность, такие как неспешные прогулки на свежем воздухе в первой половине дня, помогут организму стабилизировать ритмы и снизить уровень внутреннего напряжения.