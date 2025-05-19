Открыть для себя историческое прошлое родного города

Лекции, мастер-классы, рассказы об истории Одессы глазами молодого поколения, которое открывает для себя прошлое.

Демонстрационный мастер-класс по акварели от Юлии Шараповой предоставил посетителям фестиваля возможность наблюдать за созданием картины вживую. Это стало одним из ключевых событий третьего дня фестиваля.

Юлия Шарапова

Юлию Шарапову, как представляют организаторы фестиваля, знают как участницу международных акварельных проектов.

— Мы тестируем новые форматы на фестивале. Это онлайн-формат: Юлия рисует вживую Хаджибейскую пристань, а мы транслируем это в прямом эфире в наших соцсетях проекта… Затем участники смогут нарисовать часть Хаджибейской пристани. Любой, кто запишется через наши страницы, сможет присоединиться и забрать свою работу домой. Донат за участие — от 300 гривен, все средства идут на дроны для наших защитников, — рассказывает организатор фестиваля Виктория Кравченко.

Виктория также делится эмоциями гостей:

— Посетителям фестиваль нравится. Но мы знаем, что есть и недовольные, особенно в интернете. Некоторые воспринимают это как нечто, что ломает устаревшие, а порой и устоявшиеся представления об Одессе. Мы были морально готовы к провокациям и хейту, но это даже хорошо, потому что вызывает и волну поддержки. Мы хотим показать, что Одесса — украинский город. Все наши инициативы направлены на это.

Один адрес — три судьбы: надпись на старинной книге

Петр Манелис. Фото Ольги Манелис

Старинные документы, свидетельства, рисунки… Как сквозь века к нам прикасается прошлое? Этому был посвящен рассказ на фестивале основателя музея-кофейни «Старая Одесса» Петра Манелиса:

— Никогда не знаешь, что иногда можно найти, листая старые книги… Вот, например, посмотрите: «Клиническая фармакология». Одесское издание 1910 года. Переводчик — Иван Луценко…

Мемориальная доска в честь Ивана и Юрия Лип

Недавно переулок в центре города переименовали в его честь. Выдающийся украинский общественный деятель, врач, член «Просвиты»…

— Иван Митрофанович Луценко был известным врачом и активным украинским деятелем в Одессе. Его квартира на улице Пастера, 52 (ранее Херсонской) стала центром деятельности «Просвиты» в 1906–1909 годах. Он участвовал в создании украинской гимназии и выставки, популяризирующей украинский быт. Сейчас на этом доме есть мемориальная табличка в его честь, — говорит Петр Манелис.

Иван Луценко

А затем, раскрывая книгу, добавляет:

— Вот дарственная надпись самого Луценко как переводчика этой книги. Видите: он подарил ее Ивану Липе. Это произошло в том же 1910 году. Но это далеко не все. По этому же адресу, на Херсонской, 52, жили также Иван и Юрий Липа. И это еще не все. Читаем в книге: «Издание одесского Ганнемановского общества». А ниже — адрес этой общества, тот же: Херсонская, 52. Вот такие иногда совершенно неожиданные находки встречаются, когда изучаешь историю.

Юрий Липа

…Подходим к дому на Пастера, 52… Надпись на одной из мемориальных табличек гласит: «В этом доме жили и работали выдающийся деятель украинской медицины, писатель Иван Липа (1865–1923) и его сын, поэт, литературовед Юрий Липа (1900–1944)». Надпись на второй посвящена Ивану Луценко.

Иван Липа

Так переплелись судьбы выдающихся украинцев, так старая книга с дарственной надписью открыла еще одну историческую страницу Одессы.

Экземпляр «Клинической фармакологии», сохранивший тепло рук своих первых владельцев, ныне является экспонатом музея-кофейни «Старая Одесса», где оживает память о прошлом нашего города…

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