Украина готова к внедрению COVID-паспортов, – глава Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов полагает, что Украина готова к внедрению паспортов вакцинации от коронавируса (COVID-паспортов). Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы готовы к любому развитию по внедрению COVID-паспортов. У нас все данные собраны в единую систему, по всем вакцинированным, по всем тестированиям, по всем, кто переболел… Мы постоянно работаем над усовершенствованием этого. Поэтому мы полностью готовы», – заявил Степанов.

Также министр добавил, что в Минздраве хотят интегрировать украинский COVID-паспорт в мобильное приложение «Дiя», с помощью которого сейчас можно пользоваться е-паспортами.

«Будет QR-код в смартфоне или распечатан. В зависимости от человека, который путешествует», – сказал Степанов.

При этом он добавил, что о применении COVID-паспортов внутри Украины можно будет говорить только после того, как для большинства украинцев будет обеспечен доступ к вакцинам.

Накануне стало известно, что страны Евросоюза официально договорились о введении COVID-паспортов. В ЕС считают, что это станет шагом к возобновлению туризма этим летом.

Предполагается, что европейские COVID-паспорта будут введены до июня этого года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский высказался за внедрение в Украине «паспортов вакцинации» по примеру стран ЕС и США.

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Фото: Укринформ