Что сегодня отмечают православные?

Святой родился около 760 года в Кесарии Вифинской, на северо-западе Малой Азии. С юных лет он прислуживал в церкви, а потом отправился в Мидикийский монастырь и со временем стал руководить им.

В период правления императора Льва Армянина (813—820) в империи возобновилось иконоборчество. Игумен Мидикийского монастыря твердо отстаивал почитание икон, за что его сослали в крепость Масалеон.

Позже преподобного вместе с другими заключенными освободили, заявив, что якобы борьбы с иконами уже нет. Никита отправился в храм (где для обмана исповедников были выставлены иконы) и принял Причастие, но по дороге в свой монастырь понял, что иконоборчество и поругание икон продолжается.

Святой вернулся в Константинополь и продолжил обличать иконоборческую ересь. Его снова заключили и отправили на остров св. Гликерии. Там он провёл шесть лет. После освобождения уединился на одном из островов близ Константинополя, где и умер.

Фото: days.pravoslavie.ru