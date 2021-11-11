Этот день в истории: сколько стоит самая дорогая картина Ван Гога?

В 1987 году 11 ноября на аукционе Sotheby´s картину Винсента Ван Гога «Ирисы» продали за рекордную по тем временам сумму – 53,9 млн. долларов.

Еще через два года полотно «Портрет доктора Гаше» стало самой дорогой картиной автора. Его купили за 82,5 млн. долларов.

Между тем выдающейся нидерландский художник 19 века жил в крайней бедности. Он мечтал о небольшой сумме, которая дала бы ему возможность спокойно работать. За всю свою жизнь он продал только «Красные виноградники» за 400 франков.

Через двадцать лет после его смерти «Пейзаж в Овере» и «Красные виноградники» купил русский меценат И.А. Морозов за 33 тысячи золотых рублей.

Интересные факты о Ван Гоге

Будущий художник влюбился в искусство, продавая картины в фирме своего дяди «Гупиль и Ко».

На протяжении всей жизни художника поддерживал его младший брат Тео. Он помогал ему морально и финансово.

Во время жизни в поселке в бельгийском регионе Боринаж Винсент спускался в шахты, чтобы проповедовать шахтерам.

У художника было несколько влюбленностей без взаимности. Самые яркие чувства он испытывал к Каролине Хаанебик, Евгении Лойер и Kee Вос-Стрикер. Также в его жизни были и совершенно неплатонические отношения: с девушкой легкого поведения Син Хоорник, моделью и владелицей кафе Агостиной Сегатори.

Из-за неустойчивого психического состояния художник провел много времени в лечебнице при монастыре Сен-Поль-де-Mусоль. Это был один из самых плодотворных периодов в его творческой жизни. Здесь же появились его знаменитые «Ирисы».

Винсент Ван Гог лишился уха после перепалки с Гогеном.

Великий художник покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь.

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Фото: wikipedia.org