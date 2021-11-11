Одесской филармонии хотят присвоить имя Давида Ойстраха

Одесской филармонии хотят присвоить имя известного скрипача и дирижера Давида Ойстраха. Такая инициатива поступила от трудового коллектива филармонии.

Как сообщается на сайте филармонии, Давид Ойстрах внес большой вклад в развитие учреждения.

“Изучив творческую историю филармонии за 90 лет, весомый вклад Давида Федоровича Ойстраха в творческую деятельность заведения, предлагаем присвоить Одесской областной филармонии имя Давида Ойстраха”,

– говорится в сообщении.

На 13 ноября в Одесской обладминистрации назначены общественные слушания по данному вопросу. До этого дня все желающие могут присылать свои предложения к переименованию филармонии на почту департамента культуры: cultura_region@odessa.gov.ua

Результаты обсуждения обещают обнародовать до 24 ноября.

Кто такой Давид Ойстрах

Давид Ойстрах родился в Одессе 17 сентября 1906 года. С пяти лет учился игре на скрипке и альте у Петра Столярского. В 1926 году окончил Одесскую консерваторию (ныне Одесская национальная музыкальная академия имени Неждановой). В 1935 году стал победителем II Всесоюзного конкурса исполнителей, а два года спустя выиграл конкурс имени Изаи в Брюсселе и обрел мировую известность.

Еще будучи студентом, Ойстрах выступал с Одесским симфоническим оркестром как солист и как дирижер. Позже музыкант стал известен во всем мире. Он выступал с оркестрами под руководством Отто Клемперера, Юджина Орманди, Герберта фон Караяна.

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