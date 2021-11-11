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Какой католический праздник сегодня?

Какой католический праздник сегодня?

Сегодня, 11 ноября, католики вспоминают святого Мартина Турского.

Кто такой святой Мартин Турский?

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Святой Мартин родился в начале IV века в Паннонии (на территории современной Венгрии). С ранних лет он мечтал стать монахом, хотя рос в языческой семье. В юном возрасте он попал на военную службу в Галлию. Как-то зимой, увидев полураздетого человека, он разорвал свой плащ и отдал ему часть своего одеяния.

После окончания службы он удалился в пустыню Лигуже. Вскоре он организовал небольшой монастырь, который существует и в наши дни. Мартин распространял на Западе традиции восточного, египетского монашества, во всём следуя преподобному Антонию.

Как святой Мартин Турский стал епископом?

Святой Мартин избегал рукоположения, предпочитая более скромную должность заклинателя — чтеца особых молитв над бесноватыми. Однако его хотели видеть в более высоком статусе. Под предлогом помолиться об одной больной его вызвали в город Тур и провозгласили епископом.

Заняв святительскую кафедру, Мартин основал обитель в Мармутье. Отсюда вышло немало епископов, распространявших христианство среди кельтов-язычников.

О размахе деятельности святого Мартина говорит то, что на его похороны в 397 году собралось около 2 тысяч монахов, при этом в самом Мармутье число братии не превышало 80 человек.

Где находятся мощи святого Мартина Турского?

Святитель Мартин умер во время молитвы в Канде. Местные жители хотели похоронить его у себя, однако турцы похитили тело и отправились с ним восвояси. По местному преданию, несмотря на осеннюю пору, по пути их следования расцветали цветы и пели птицы. Мощи Мартина с V века и поныне покоятся в Базилике святого Мартина в Туре.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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