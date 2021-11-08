Этот день в истории: кто обнаружил рентгеновские лучи?

В 1895 году 8 ноября немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета (Бавария) открыл икс-лучи или, как их еще называют, рентгеновские.

Как Вильгельм Конрад Рентген обнаружил икс-лучи?

Вечером 8 ноября 1895 года ассистенты Рентгена уже ушли домой. Однако профессор продолжал работать. Он снова включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной чёрной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалёку, начали светиться зеленоватым цветом. Учёный выключил ток – свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку, свечение в кристаллах, никак не связанных с прибором, возобновилось.

В результате дальнейших исследований учёный пришёл к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им впоследствии икс-лучами.

Что показал эксперимент Рентгена?

В результате эксперимента Рентген понял, что икс-лучи возникают в месте столкновения катодных лучей с преградой внутри катодной трубки. Как оказалось, икс-излучение способно проникать сквозь многие непрозрачные материалы, при этом оно не отражается и не преломляется. Рентгеновское излучение ионизирует окружающий воздух и засвечивает фотопластины. Также Рентгеном были сделаны первые снимки с помощью рентгеновского излучения.

Как открытие Рентгена повлияло на науку?

Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики.

Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники.

За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, Рентгену в 1901 году присудили первую в истории Нобелевскую премию по физике.

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Фото: verficlinic.ru