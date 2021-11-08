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Какой православный праздник 8 ноября?

Какой православный праздник 8 ноября?

Сегодня, 8 ноября, православные вспоминают великомученика Димитрия Солунского.

Кто такой великомученик Димитрий Солунский?

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Святой великомученик Димитрий Солунский родился в III веке в Фессалониках, в семье римского проконсула, который в тайне исповедовал христианство. После смерти отца юноша занял его должность.

Приняв назначение, Димитрий стал открыто учить жителей города христианской вере и искоренять языческие обычаи и поклонение идолам. Это не понравилось императору Максимилиану. Возвращаясь из похода в Причерноморье, он решил вести армию через Фессалоники, чтобы расправиться с солунскими христианами.

Узнав об этом, Димитрий заблаговременно повелел раздать свое имение нищим, а сам предался посту и молитве, готовя себя к принятию мученического венца. Император вошел в город, и Димитрий перед ним смело исповедал себя христианином и обличил неправду и суетность римского многобожия. Максимилиан приказал заключить исповедника в темницу.

Как казнили Димитрия Солунского?

На рассвете в подземную темницу святого узника явились воины и пронзили его копьями. Тело святого Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, но солунские христиане взяли его и тайно предали земле.

При святом равноапостольном Константине над могилой святого Димитрия построили церковь. Сто лет спустя, при строительстве нового величественного храма, на этом месте были обретены нетленные мощи святого мученика.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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