Пехота — это род войск, который действует на суше. Украинские пехотинцы — это военнослужащие механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений, составляющих основу Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Военные во всем мире знают аксиому: ни одна территория и ни один окоп не считаются твоими, пока там не стоит твой пехотинец.

Несмотря на колоссальное развитие вооружений, роль пехоты и в дальнейшем будет оставаться большой в современном мире. Учитывая войну в Украине, именно пехота проводит антитеррористические и стабилизационные мероприятия.

В современных боевых действиях пехота остается ключевой силой для выполнения задач в городских условиях, на открытых территориях и в местах с естественными препятствиями. Кроме того, пехотные подразделения активно используют технические средства, в частности гранатометы, зенитные установки, минометы и беспилотные летательные аппараты.

История праздника

В 2019 году указом президента Украины был установлен День пехоты «в целях чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало современных военных традиций».

Дата праздника 6 мая выбрана не случайно, поскольку именно в этот день в 1648 году казаки одержали победу в битве у Желтых Вод. Это первое победное сражение Национальной освободительной борьбы под руководством Богдана Хмельницкого.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, когда в нашей стране отмечается День пограничника, День Национальной гвардии Украины, День штурманской службы авиации ВСУ и День войск радиационной, химической и биологической защиты.