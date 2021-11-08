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Прогноз погоды в Одессе на неделю

Прогноз погоды в Одессе на неделю

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сделал прогноз, какой будет погода в Одессе с 8 по 12 ноября.

Погода в Одессе 8 ноября

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В понедельник одесситов ждет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют туман, видимость будет не больше 200-500 метров.

Ветер юго-западный, вечером северный, 7-12 метров в секунду. Температура днем будет 13-15 °С тепла, ночью – 8-10 °С со знаком плюс. На море полный штиль. Температура воды – 12-13 °С.

Погода в Одессе 9-10 ноября

Вторник и среда будут облачными с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 °С тепла, в среду 4°С мороза до 1°С тепла, днем – около 3-8 °С выше нуля.

Погода в Одессе 11-12 ноября

В четверг и пятницу прогнозируют переменную облачность. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 4°С мороза, днем поднимется до 4-9°C выше нуля.

Ранее мы писали о том, что в этом году последний месяц осени обещает быть пасмурным и прохладным.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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