Этот день в истории: кто открыл пенициллин?

Появление пенициллина вывело медицину на новый уровень. Его история началась еще в конце 19 веке.

В то время итальянский врач Бартоломео Гозио создал формулу антибиотика, похожего по химической структуре на пенициллин. Однако его открытие не получило практического применения.

В 1928 году английский бактериолог Александр Флеминг, исследуя защиту организма человека от инфекционных заболеваний, совершенно случайно заметил, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудителей инфекции. Он обнаружил молекулу и назвал её пенициллином. Своей открытие он представил публике 13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете.

В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938 году представители Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина. В период Второй мировой войны началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

Фото: new-science.ru