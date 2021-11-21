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Этот день в истории: что случилось с кораблём-близнецом «Титаника»?

Этот день в истории: что случилось с кораблём-близнецом «Титаника»?

Утром 21 ноября 1916 года в Эгейском море затонул «Британник» — корабль-близнец «Титаника»..

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Судно «Британник» строилось на британской судоходной верфи «Харланд энд Вольф». Изначально предполагалось, что оно заменит пассажирский лайнер «Тигантик». Однако лайнер так и не вышел на линию Саутгемптон — Нью-Йорк. Вместо этого корабль сразу же реквизировало Британское Адмиралтейство и переоборудовало его в госпитальное судно для нужд Первой мировой войны. В этом качестве «Британник» принимал на борт более 3000 пациентов.

В ноябре 1915 года лайнер зачислили в состав флота и отправили на Средиземное море, где сон совершил пять успешных рейсов в восточное Средиземноморье и вывез в общей сложности 15 000 солдат Британской империи.

Как затонул «Британник»?

21 ноября 1916 года «Британник» налетел на немецкую мину в Эгейском море. В итоге судно опрокинулось и затонуло всего за 55 минут. Благодаря хорошо организованной спасательной работе большая часть пациентов и персонала спаслась, а это 1066 человек. Погибли всего 30. Жертвами стали те, кто не успел спрыгнуть с высоко поднявшейся над водой кормы.

О последнем рейсе корабля в 2000 году режиссер Брайан Тренчард-Смит снял фильм «Британник».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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