Этот день в истории: крушение «Титаника»

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года произошла одна из величайших трагедий ХХ века — затонул «Титаник». На его борту было 2 280 человек.

Самый большой на то время океанский лайнер выполнял свой первый и последний рейс. Он шел по маршруту Саутгемптон — Нью-Йорк. В 23:40 14 апреля в Атлантическом океане «Титаник» столкнулся с айсбергом и получил серьезные повреждения обшивки корпуса. Спустя 2 часа 40 минут он полностью ушел под воду.

Катастрофа унесла жизни от 1495 до 1635 человек. До 20 декабря 1987 года, когда потерпел крушение филиппинский паром «Донья Пас», унесший жизни более 4000 человек, гибель «Титаника» оставалась самой крупной катастрофой на море в мирное время.

Отметим, 14 апреля «Титаник» получил 7 ледовых предупреждений от различных судов, но продолжал идти почти на предельной скорости. Когда прямо по курсу заметили ледяную гору, команде «Титаника» не удалось быстро изменить курс. Правый борт лайнера задел подводную часть айсберга.

После полуночи капитан Эдвард Смит приказал начинать эвакуацию, передавать в радиоэфир сигнал бедствия и пускать сигнальные ракеты.

С тонущего лайнера спаслись 712 пассажиров и членов экипажа. Большая часть людей погибла от переохлаждения, поскольку температура океанской воды была −2°С. Спустя полтора часа после полного погружения «Титаника» на место трагедии прибыл пароход «Карпатия» и подобрал выживших в шлюпках.

После гибели судна в 1914 году приняли Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

Интересные факты о «Титанике»:

для постройки «Титаника» использовали 3 миллиона заклепок, большинство из которых изготовили вручную;

конструкторы считали лайнер непотопляемым. Двойное дно и 16 водонепроницаемых переборок были для того времени ноу-хау;

на лайнере находилось много знаменитостей того времени. Среди них, например, были миллионерша и феминистка Маргарет Браун и бизнесмен Бенджамин Гугенхайм;

непогашенный билет на церемонию спуска на воду «Титаника» ушел с молотка на Лондонском аукционе за 56 300 долларов. А меню с борта лайнера со списком из 40 блюд было продано в Нью-Йорке за 31 300 долларов, другое такое же меню в Лондоне ушло за 76 000 фунтов;

лайнер тонул под музыку. Оркестр до последнего стоял на палубе и играл церковный гимн «Ближе, Господь, к Тебе»;

на борту корабля было 12 собак, из них три выжили;

основатель шоколадной фабрики Hershey’s Chocolate Мильтон Хэрши отменил свое бронирование в последний момент из-за срочных деловых встреч.

Фото: ottawarewind.com