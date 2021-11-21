Что празднуют православные сегодня?

Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных (ангелов) — праздник православной церкви в честь почитаемых небесных бесплотных сил во главе с архангелом Михаилом. Празднование установили в 4 веке на Поместном Лаодикийском Соборе, который состоялся за несколько лет до Первого Вселенского Собора.

Согласно Библии, существуют архангелы Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил. В свою очередь архангел Михаил упоминается как «князь», «вождь воинства Господня». Он изображается с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. В православной традиции его называют Архистратигом, что значит «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».

Как отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?

В этот день во время службы в храмах читают фрагмент книги Иисуса Навина о явлении ему архангела Михаила (Нав. 5:13-15). Также верующие молятся своим Ангелам-хранителям.

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