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Одесский городской совет переименовал переулок Александра Матросова в переулок Валерия Лобановского.

Валерий Лобановский играл за одесский «Черноморец» в 1965-1966 годах и закончил местный Политехнический институт.

Одесский период карьеры и мировое признание легенды

Связь Валерия Лобановского с Одессой была достаточно тесной. В течение двух лет, в 1965 и 1966 годах, он выступал за местный «Черноморец». За это время он провел в составе команды 59 матчей и отметился 15 забитыми голами. Кроме того, именно в Одессе Валерий Васильевич получил высшее образование, окончив местный Политехнический институт.

Мировое признание Лобановского подтверждается многочисленными наградами и рейтингами. Например, в январе портал GiveMeSport включил его в топ-15 лучших тренеров в истории футбола. Его тренерская карьера охватывала работу с «Динамо» (Киев), «Днепром», а также сборными СССР, Украины, Кувейта и ОАЭ.

Под его руководством киевское «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР и шесть раз выигрывало Кубок СССР. На европейской арене киевляне дважды завоевывали Кубок обладателей кубков УЕФА и выиграли Суперкубок Европы, одолев в финале мюнхенскую «Баварию». После распада Советского Союза «Динамо» под руководством Лобановского продолжило доминировать, выиграв пять чемпионских титулов подряд и три Кубка Украины.

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