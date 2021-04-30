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«Электрический» подарок от Кабмина и выпускной во время карантина: чем запомнился в Одессе четверг 29 апреля

«Электрический» подарок от Кабмина и выпускной во время карантина: чем запомнился в Одессе четверг 29 апреля

В четверг, 29 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

Так, мы узнавали, сколько будем платить за поставку газа и как будут строиться взаимоотношения поставщика и потребителя в условиях действия новых тарифов. Одним из первых годовой тариф на газ озвучил «Нафтогаз Украины».

Между тем, Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1,68 грн за кВт/ч.

29 апреля Национальный союз журналистов Украины утвердил антирейтинг «Враги прессы–2021». В нынешний антирейтинг вошли десять чиновников, политиков и предпринимателей.

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в одной из школ Суворовского района города, где накануне подросток распылил в лицо учительницы содержимое перцового баллончика. Действия 15-летнего парня квалифицировали по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Школьные выпускные вечера в Одесской области в связи с карантином не отменят, однако они пройдут с существенными ограничениями.

И о позитивном: в одесском Горсаду появилось традиционное Пасхальное дерево, одесский фуникулер снова заработал, а памятник Богдану Хмельницкому отремонтировали.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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