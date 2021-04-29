Сюрпризы мая: годовой тариф на газ – сколько будем платить?

Сколько будем платить за поставку газа и как будут строиться взаимоотношения поставщика и потребителя в условиях действия новых тарифов.

Одним из первых годовой тариф на газ озвучил «Нафтогаз Украины». Тарифный план «Фиксированный» на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года составил 7,96 грн./куб.м (с НДС, но без стоимости доставки). Для сравнения: в апреле потребители «Нафтогаза» платили по 6,86 грн./куб.м. Добросовестным потребителям при оплате до 15-го числа следующего месяца предоставляется скидка в размере 1%.

Какими будут тарифы на газ в Одессе?

Известны уже и тарифы ООО «Одессагаз-Поставка». Компания предложила не только годовой тариф, но и месячный (коммерческий). Итак, с 1 мая 2021 года для бытовых потребителей действуют такие тарифы:

«ГОДОВОЙ ФИКСИРОВАННЫЙ» — 9,20 грн. за 1 куб. м. Устанавливается на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

«МЕСЯЧНЫЙ» — 9,20 грн. за

1 куб. м. Устанавливается на период с 1 мая по 31 мая 2021 года.

Дополнительно ООО «Одессагаз-Поставка» предлагает потребителям воспользоваться скидкой на оплату природного газа (в рамках обоих тарифов) на следующих условиях:

— Если бытовые потребители, не имеющие задолженности за предыдущие расчетные периоды, в срок до 25 мая 2021 года в полном объеме оплатят за природный газ, потребленный в апреле, и внесут рекомендованный платеж, цена за газ, потребленный в мае 2021 года, с учетом скидки составит 8,50 грн. за 1 куб.м. Предложение действует ограниченный период времени — с 26 апреля по 25 мая 2021 года включительно. Скидка действует исключительно на газ, потребленный

с 1 по 31 мая 2021 года.

ВНИМАНИЕ! Тарифы на газ указаны с учетом НДС и платы за транспортировку магистральными газопроводами. Кроме стоимости газа, потребители еще должны внести абонплату «Одессагазу».

О новых правилах и условиях

Введение новых тарифов и сроков их действия предполагает и изменение отношений «поставщик — потребитель». Вот на что надо обратить внимание.

Срок действия «Годового тарифа» не зависит от начала поставок природного газа потребителю (в случае, когда заключается новый договор) и длится с 1 мая текущего года до 30 апреля следующего года. При этом производить оплату необходимо как всегда — ежемесячно до 25-го числа.

Условия коммерческих предложений могут отличаться от цены и обязательных условий «Годового тарифа». Найти действующие условия «Годового тарифа» и других коммерческих предложений можно на сайте ООО «Одессагаз-Поставка»: gazpostach.od.ua. Предоставят такую информацию и в сервисных центрах.

Потребитель может перейти с «Годового тарифа» на другой, коммерческий тариф. При этом поставщик имеет право отказать потребителю в обратном переходе на годовой тариф в текущем периоде с 1 мая по 30 апреля. То есть по фиксированному годовому тарифу в таком случае можно будет платить только в следующем периоде.

Надо знать

Цена тарифа «Месячный» будет устанавливаться ежемесячно и обнародоваться за пять дней до начала следующего периода поставки.

Размер рекомендованного платежа определяется для каждого потребителя индивидуально и рассчитывается как сумма, равная 100% суммы оплаты за газ, потребленный в апреле 2021 года.

Ольга Новикова

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