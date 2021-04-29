Школьные выпускные вечера в Одесской области пройдут без зрителей

Школьные выпускные вечера в Одесской области в связи с карантином не отменят, однако они пройдут с существенными ограничениями.

Об этом в Фейсбук сообщил глава областного Департамента образования и науки Александр Лончак.

“Хотя мы и вышли из красной зоны, работа образовательных учреждений продолжается в условиях карантинных ограничений. Поэтому никаких праздничных мероприятий, выпускных в этом году для широкой общественности. Только в пределах одного класса и без зрителей. Посторонним вообще запрещено находиться учреждениях образования”, – написал Лончак.

Напомним, одесские школьники 27 апреля вышли на очную учебу после карантина.