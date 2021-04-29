Одесский фуникулер снова заработал (фото)

В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили радостную новость: с 29 апреля, с завершением регламентных работ, снова доступен для поездок наш фуникулер.

Он, напомним, соединяет Приморский бульвар с улицей Приморской, его в шутку иногда называют «вдоль по Потемкинской».

Пассажиров (только стоя) перевозят две кабинки фуникулера. Стоимость проезда в

фуникулере, как в трамвае и троллейбусе — пять гривен.

В последний раз одесский фуникулер закрывали «на карантин» из-за пандемии COVID-19 в начале апреля.

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