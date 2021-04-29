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В одесском Горсаду расцвело Пасхальное дерево (фоторепортаж)

В одесском Горсаду расцвело Пасхальное дерево (фоторепортаж)

Сегодня, в «чистый четверг», 29 апреля, в одесском Горсаду появилось традиционное Пасхальное дерево, украшенное креативными писанками.

Ранее организаторы акции рассказали, что украшать Пасхальное дерево писанками, созданными своими руками, стало в Одессе чем-то вроде традиции, которая в течение последних двух лет, к сожалению, прервалась. Но в этом году ее решили возродить.

Также отметим, что в этом году украшение Пасхального дерева стало не только красивой, но и милосердной акцией: сбор средств на дорогостоящее лекарство от спинальной мышечной атрофии для маленького одессита Димы Свичинского.

Ранее желающим поучаствовать в акции горожанами предложили отнести свои писанки в магазин «Бук». И вот сегодня Пасхальное дерево украсили.

На акции побывал и наш корреспондент:

Пасхальное дерево в Одессе
Пасхальное дерево, украшение
Пасхальное дерево, писанка
Пасхальное дерево, участники
Пасхальное дерево, ребенок
Пасхальное дерево, украшение2
Пасхальное дерево в Одессе2
Пасхальное дерево, украшение3
Пасхальное дерево, писанка2
Пасхальное дерево, писанка3
Пасхальное дерево, дети
Пасхальное дерево, писанка4
Пасхальное дерево, украшение4
Пасхальное дерево, ребенок2
Пасхальное дерево, писанки
Пасхальное дерево, участники2
Пасхальное дерево, украшение5
Пасхальное дерево, украшение6
Пасхальное дерево, корзина
Пасхальное дерево, украшение7
Пасхальное дерево, украшение8
Пасхальное дерево, украшение9
Пасхальное дерево, ребенок3
Пасхальное дерево, дети2
Пасхальное дерево, писанка5
Пасхальное дерево, писанка6

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Редакция ПРОФИЛЬ

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