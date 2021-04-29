В одесском Горсаду расцвело Пасхальное дерево (фоторепортаж)

Сегодня, в «чистый четверг», 29 апреля, в одесском Горсаду появилось традиционное Пасхальное дерево, украшенное креативными писанками.

Ранее организаторы акции рассказали, что украшать Пасхальное дерево писанками, созданными своими руками, стало в Одессе чем-то вроде традиции, которая в течение последних двух лет, к сожалению, прервалась. Но в этом году ее решили возродить.

Также отметим, что в этом году украшение Пасхального дерева стало не только красивой, но и милосердной акцией: сбор средств на дорогостоящее лекарство от спинальной мышечной атрофии для маленького одессита Димы Свичинского.

Ранее желающим поучаствовать в акции горожанами предложили отнести свои писанки в магазин «Бук». И вот сегодня Пасхальное дерево украсили.

На акции побывал и наш корреспондент:

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