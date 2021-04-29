Какой будет цена на электроэнергию в мае и июне?

Кабинет министров Украины не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1,68 грн за кВт/ч. Такое решение было принято накануне на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, правительство продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей до 30 июня текущего года.

«Цена на электроэнергию для населения остается 1 грн 68 коп за кВт/ч», – написал в Facebook Шмыгаль.

Он также отметил: новые правила устанавливают, что государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде госпредприятия «Гарантированный покупатель».

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в мае потребителей ожидает очередной скачок цен на коммуналку. На днях газоснабжающие компании опубликовали свои годовые тарифы на газ – для населения голубое топливо вновь подорожало. Не исключалось, что могут также вырасти и счета за свет.

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