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Громкое дело: одесский подросток, распыливший перцовку в лицо учительницы, может ответить за хулиганство

Громкое дело: одесский подросток, распыливший перцовку в лицо учительницы, может ответить за хулиганство

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в одной из школ Суворовского района города, где накануне подросток распылил в лицо учительницы содержимое перцового баллончика.

Напомним, инцидент случился 28 апреля школе №22 на улице Махачкалинской. По данным областного управления Нацполиции, во время урока учащийся восьмого класса в ответ на замечание учительницы брызнул ей в лицо из баллончика. Женщину доставили в больницу с ожогом роговицы глаз, школьников эвакуировали.

Действия 15-летнего парня квалифицировали по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За это правонарушение предусмотрен либо крупный штраф, либо до шести месяцев ареста иди до пяти лет ограничения свободы.

Идет следствие.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео инцидента в одесской школе. На нем представлено, что учительница снимала подростка на смартфон, после чего школьник внезапно брызнул ей в лицо из баллончика.

В сети сообщают разные версии произошедшего. По одной из них, месяц назад у подростка умерла мать, а педагог пригрозила пожаловаться на недостойное поведение школьника матери. При этом отмечается, что ранее женщина не преподавала в этом классе и о смерти мамы мальчика не знала. Между тем, как стало известно, затяжного конфликта между педагогом и учеником не было.

По словам дочери пострадавшей, в ответ на замечание учительница услышала в свой адрес мат и, достав смартфон, попросила подростка повторить то же самое на камеру, на что и получила неадекватный ответ. Также дочь учительницы утверждает, что администрация школы предпринимает меры, чтобы «замять» дело.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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