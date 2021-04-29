В Одессе отремонтировали памятник Богдану Хмельницкому (фото)

Об этом сообщает Телеграм-канал “ЖКХ Одесса”.

Сообщается также, что это не первый памятник Богдану Хмельницкому в Одессе? В середине 1950-х гг. в парке им. Т. Шевченко был установлен соответствующий монумент, который располагался возле Александровской колонны. Однако этот памятник не сохранился до наших дней, иначе как на немногочисленных фотографиях 1950-х годов.

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