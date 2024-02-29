Седьмая попытка: Белгород-Днестровский порт снова выставили на продажу

Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу Белгород-Днестровский морской торговый порт. Это уже седьмая попытка государства найти покупателя.
Как сообщает Фонд госимущества, очередной аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта должен состояться 21 марта этого года.
Стартовая цена лота — 183,9 млн грн.
Покупатель получит 59 га основной территории порта с девятью причалами на западном берегу Днестровского лимана и более 5 га территории портопункта Бугаз с одним причалом в поселке Затока.
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Напомним, впервые Белгород-Днестровский порт попытались продать на аукционе 3 марта 2023 года. Стартовая цена составляла 184 млн 900 тысяч грн, но ни одного желающего не оказалось.
Второй раз торги стартовали с 93,7 млн грн в марте 2023 года. Победитель заявил цену в 220 млн грн, но деньги так и не внес. И потерял при этом гарантийный взнос в размере 18,7 млн. грн. вместе с правом участвовать в торгах за этот объект.
Последующие попытки были неудачны из-за отсутствия желающих приобрести объект.
Отметим, в 2023 году Фонд государственного имущества Украины впервые продал государственный порт на онлайн-аукционе. Морской торговый порт Усть-Дунайск был приватизирован за 201 млн грн. Тогда за актив соревновались 8 участников, а цена выросла в 3,4 раза. Победителем стало ООО «Эликсир Украина».