Седьмая попытка: Белгород-Днестровский порт снова выставили на продажу

Как сообщает Фонд госимущества, очередной аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта должен состояться 21 марта этого года.

Стартовая цена лота — 183,9 млн грн.

Покупатель получит 59 га основной территории порта с девятью причалами на западном берегу Днестровского лимана и более 5 га территории портопункта Бугаз с одним причалом в поселке Затока.

Напомним, впервые Белгород-Днестровский порт попытались продать на аукционе 3 марта 2023 года. Стартовая цена составляла 184 млн 900 тысяч грн, но ни одного желающего не оказалось.

Второй раз торги стартовали с 93,7 млн ​​грн в марте 2023 года. Победитель заявил цену в 220 млн грн, но деньги так и не внес. И потерял при этом гарантийный взнос в размере 18,7 млн. грн. вместе с правом участвовать в торгах за этот объект.

Последующие попытки были неудачны из-за отсутствия желающих приобрести объект.

Отметим, в 2023 году Фонд государственного имущества Украины впервые продал государственный порт на онлайн-аукционе. Морской торговый порт Усть-Дунайск был приватизирован за 201 млн грн. Тогда за актив соревновались 8 участников, а цена выросла в 3,4 раза. Победителем стало ООО «Эликсир Украина».