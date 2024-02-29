Анекдот дня: чем хорош день рождения 29 февраля

А еще, если кто-то подзабыл, сегодня не абы какой день, а особенный: день, который выпадает раз в четыре года. А ведь у кого-то сегодня день рождения… Кто-то, быть может, и не позавидует этим людям, а вот мы уверены: и в этом есть свои преимущества! Какие – узнаете из наших анекдотов (да-да, раз уж день нынче «лишний», то и анекдот пусть будет не один):

Ну кто, кто этот лишний день в году сделал зимним??? Неужели нельзя было сделать его 31 июня или 32 августа, к примеру???!!!

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– Когда у тебя день рождения?

– 29 февраля.

– Это тебе повезло, что был високосный год, а то мог бы вообще не родиться.

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Родиться 29 февраля – это эликсир вечной молодости.

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Тот момент, когда тебе должны подарки за 4 дня рождения!

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