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Відома кліпмейкерка із Одеси увійшла до рейтингу «Сила жінок»

Відома кліпмейкерка із Одеси увійшла до рейтингу «Сила жінок»

Відома режисерка та кліпмейкерка із Одеси Таня Муіньо увійшла до всеукраїнського рейтингу «УП100. Сила жінок», яку проводить «Українська правда».

За інформацією видання, експерти відзначили одеситку у категорії «Креативні індустрії».

Чим відома Таня Муїньо

Свою зіркову кар’єру Таня Муіньо розпочала з співпраці з українським виконавцем Monatik. А світову славу режисера вона здобула після того, як зняла кліп для співачки Кеті Перрі. З того часу Муїньо знімає кліпи і для світових зірок, серед яких Cardi B, ROSALÍA, Гаррі Едвард Стайлз, Post Malone, The Weeknd та багато інших.

Таню Муіньо відзначають як в Україні, так і у світі завдяки її креативності та яскравості.

Вперше Таня Муїньо була номінована на «Греммі» у 2022 році з кліпом на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X, вдруге – у 2023 році з піснею «As It Was» Гаррі Стайлза.

2023 року режисер отримала нагороду MTV Video Music Awards у категорії «Краща артрежисура» за кліп на пісню Attention американської реперші Doja Catу.

«Повномасштабну війну режисер застала у Лондоні, коли знімала кліп для співака Гаррі Стайлза. Тоді музикант запропонував поставити роботу на паузу, проте Таня відмовилась. Незважаючи на те, що їй було морально тяжко, вона продовжила роботу над кліпом»,

– зазначає видання.

Сьогодні Таня продовжує створювати кліпи для відомих світових та українських зірок. Останньою творчістю Муіньо став кліп для співачки Дженніфер Лопес на пісню Can’t Get Enough.

«УП100. Сила жінок»: що за рейтинг

«УП100. Сила жінок» – новий проект «Української правди». Видання позиціонує його як проект про сотню жінок, які змінюють наше суспільство, впливають на нього на різних рівнях, про жінок, приклад яких вражає, а часом дивує.

У січні 2024 року українцям було запропоновано висунути свою кандидатку (або кількох), чиї вчинки роблять особливий внесок у розвиток нашої держави в наші дні.

Усі кандидатури будуть зібрані до одного списку, в якому зовнішні експерти проголосують та визначать переможців. Голосування йде за такими категоріями: політика та державне управління, суспільство, культура, захисниці, освіта та наука, креативні індустрії, спорт, бізнес.

Церемонія нагородження переможниць відбудеться 20 березня.

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