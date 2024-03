Відома кліпмейкерка із Одеси увійшла до рейтингу «Сила жінок»

За інформацією видання, експерти відзначили одеситку у категорії «Креативні індустрії».

Чим відома Таня Муїньо

Свою зіркову кар’єру Таня Муіньо розпочала з співпраці з українським виконавцем Monatik. А світову славу режисера вона здобула після того, як зняла кліп для співачки Кеті Перрі. З того часу Муїньо знімає кліпи і для світових зірок, серед яких Cardi B, ROSALÍA, Гаррі Едвард Стайлз, Post Malone, The Weeknd та багато інших.

Таню Муіньо відзначають як в Україні, так і у світі завдяки її креативності та яскравості.

Вперше Таня Муїньо була номінована на «Греммі» у 2022 році з кліпом на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X, вдруге – у 2023 році з піснею «As It Was» Гаррі Стайлза.

2023 року режисер отримала нагороду MTV Video Music Awards у категорії «Краща артрежисура» за кліп на пісню Attention американської реперші Doja Catу.

«Повномасштабну війну режисер застала у Лондоні, коли знімала кліп для співака Гаррі Стайлза. Тоді музикант запропонував поставити роботу на паузу, проте Таня відмовилась. Незважаючи на те, що їй було морально тяжко, вона продовжила роботу над кліпом»,

– зазначає видання.

Сьогодні Таня продовжує створювати кліпи для відомих світових та українських зірок. Останньою творчістю Муіньо став кліп для співачки Дженніфер Лопес на пісню Can’t Get Enough.

«УП100. Сила жінок»: що за рейтинг

«УП100. Сила жінок» – новий проект «Української правди». Видання позиціонує його як проект про сотню жінок, які змінюють наше суспільство, впливають на нього на різних рівнях, про жінок, приклад яких вражає, а часом дивує.

У січні 2024 року українцям було запропоновано висунути свою кандидатку (або кількох), чиї вчинки роблять особливий внесок у розвиток нашої держави в наші дні.

Усі кандидатури будуть зібрані до одного списку, в якому зовнішні експерти проголосують та визначать переможців. Голосування йде за такими категоріями: політика та державне управління, суспільство, культура, захисниці, освіта та наука, креативні індустрії, спорт, бізнес.

Церемонія нагородження переможниць відбудеться 20 березня.