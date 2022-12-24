День в истории: как войска Суворова штурмовали Измаил?

Ровно 232 года назад в этот день, 24 декабря 1790 года, русские войска под командованием полководца Александра Суворова взяли штурмом считавшуюся неприступной турецкую крепость Измаил. В пaмять oб этом событии в сoвременнoй рoссии 24 декaбря oтмечaется «день вoинскoй слaвы» – очередной повод для прoпaгaнды духoвных скреп «Прaдеды вoевaли!». Впрочем, по версии современных историков, и существование «неприступной крепости», и ее героический штурм – не более чем миф.

Русский фольклор и суворовская арифметика

В российской истории совсем немного событий, которые вошли в фольклор. Но штурм турецкого Измаила русскими – один из таких. Он встречается и в анекдотах, и в школьных учебниках. По официальной российской версии, Измаил в XVIII веке был самой лучшей крепостью Европы. «Высокий вал, широкий ров глубиной до 10 метров, 260 орудий на 11 бастионах. Гарнизон крепости на момент подхода русской армии превышал 35 тысяч человек», – сообщают «исторические» источники.

Готовясь к штурму и объехав подступы к Измаилу, Суворов якобы заявил: «Эта крепость без слабых мест». Еще через несколько лет он скажет: «На штурм подобной крепости можно было решиться только один раз в жизни».

Но вот была ли такая твердыня на самом деле, как и ее героический «штурм»?

«Штурм» Измаила состоялся 22 декабря 1790 года во время очередной русско-турецкой войны (1787-1792 гг.). Продолжался он восемь часов. Из 35 тысяч защитников Измаила, по легенде, спасся только один. Турки якобы потеряли убитыми 26 тысяч человек, пленными – девять тысяч, около двух тысяч умерли от ран в первые сутки после штурма. Русскими были захвачены 265 пушек, 42 судна, 345 знамен. Суворов указал в рапорте потери русской армии в 1815 человек убитыми и 2455 ранеными.

При этом настораживает соотношение потерь. Получается, что, наступая, штурмуя рвы, валы, крепостные стены и бастионы, русское войско потеряло в целом 4270 человек, а защитники турки, прикрытые теми же рвами, валами, стенами – 35 тысяч (из них 28 тысяч безвозвратно). Фантастические цифры – соотношение потерь: один погибший (у наступающих) к восьми (у защитников).

Но что же штурмовал граф Римницкий Александр Суворов в декабре 1790-го?

Каков был на самом деле «Неприступный Измаил»?

Между тем, с фортами в Измаиле не заладилось. Первая крепость, построенная Мехмедом-ага, не имела ни одного военного значения. Довольно часто ее захватывали запорожские казаки. В 1594 и 1595 годах запорожцы во главе с атаманами Северином Наливайко и Иваном Сулимой совершили несколько нападений на Измаил, а в 1609 году вообще сожгли его дотла. Наведывались в Измаил запорожцы и в 1632 и 1673 годах. В первой половине XVII века путешественники, описывая Измаил, отмечали, что это «турецкий город, совсем не обнесенный стеной». Во второй половине того же столетия, османский писатель и путешественник Эвлия Челеби, среди прочего, писал об Измаиле: «Поскольку крепости здесь нет, то нет и коменданта». На картах того времени крепость также никоим образом не обозначена.

Понять, что представлял собой «неприступный Измаил» можно по распоряжению об уничтожении крепости, которое через месяц после суворовского штурма выдал генерал-аншеф Николай Репнин. В нем, в частности, говорится: «Нельзя уже и теперь из-за обывателей раскапывать вал и заравнивать ров в Измаиле, поскольку укрепления того места почти все земляные, без каменной защиты». Возникает вопрос: куда же через месяц после штурма исчезли башни и стены «самой лучшей крепости Европы»?

Нет никаких стен и башен и в секретном донесении от 1796 елисаветградского (ныне город Кропивницкий) купца и, по совместительству, российского шпиона Кленова, который приводит в своем отчете о раскопках крепости в 2006 году доктор исторических наук Игорь Сапожников. Кленов, который в середине января 1796 года побывал в Измаиле, среди прочего, сообщал: «От знакомых своих я узнал, что в Измаиле выкопаны три тайных колодца: один внутри каменной батареи на берегу (в юго-западном углу крепости) и два возле вала».

Таким образом, и в 1790-1791 годах, и в 1796-м в Измаиле были только земляные полевые укрепления и одна каменная батарея, а не неприступная крепость.

Сколько раз штурмовали «неприступный Измаил»

Взятие Измаила Суворовым было не первым и не последним штурмом населенного пункта российскими войсками. Впервые Измаил был взят в 1770 году. Тогда русская армия под командованием Петра Румянцева разгромила 150-тысячную турецкую армию, и к августу корпус генерала Николая Репнина захватил крепость. Активное участие в штурме принимали запорожские казаки. Однако по условиям Кучук-Кайнарджийского мира Измаил был возвращен Турции.

«Героический» штурм Суворова в 1790 году помог россии выиграть очередную русско-турецкую войну, но Измаил вернули Турции.

В третий раз Измаил был взят генералом Григорием Зассом в 1809 году. В том штурме в корпусе Багратиона участвовал и украинский писатель Иван Котляревский.

Четвертое взятие Измаила русскими войсками произошло в 1877 году, но без боя, поскольку Румыния во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов заключила соглашение с россией.

Генерал-аншефу Суворову героический штурм Измаила был необходим. Полководец стремился зализать раны после неудачного штурма крепости Килия в октябре 1790 года и стать наконец фельдмаршалом в награду за Измаил. Но при живом Потемкине – отце бутафорских «деревень» – титулы Суворову не светили. Потемкин прекрасно понимал, что на самом деле представлял из себя героический штурм и поэтому ходатайствовал перед Екатериной II для Суворова только о медали и чине гвардии подполковника. Что и было сделано. Медаль отчеканили и генерал-аншеф Суворов был назначен подполковником Преображенского полка. Высший военный чин Суворов получил через восемь лет после смерти Потемкина.

Несмотря на это, в современной россии пиар-проект «Штурм Измаила» и одновременно один из многочисленных военных фейков, подпитывают, поддерживают, а его празднование всячески навязывают жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Ведь он, как и остальные военные мифы россии – идеологическая часть гибридной войны.

Источник и фото: odesa.depo.ua