Из одесских школ эвакуируют детей: что происходит

Сегодня, 21 ноября, поступили сообщения о массовом «минировании» одесских школ. Детей и персонал эвакуируют из зданий.
Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.
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Сообщается, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва во всех школах, проводятся проверки и эвакуации, детей отпускают домой.
В департаменте образования и науки сообщают, что на их электронный адрес также поступило сообщение о минировании всех школ в городе.
Для учеников младших классов проводят природоведческие экскурсии, пока их не заберут родители.
От полиции сообщений пока не поступало.
Напомним, в 2021 году Одессу накрыла целая волна ложных минирований. Внимание телефонных террористов привлекли школы, детские сады, суды, Одесский аэропорт, здание одесской мэрии и даже памятник Дюку и Воронцовская колоннада.
Фото — odesa.novyny.live