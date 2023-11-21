Новости Одессы и Одесской области

Из одесских школ эвакуируют детей: что происходит

Из одесских школ эвакуируют детей: что происходит

Сегодня, 21 ноября, поступили сообщения о массовом «минировании» одесских школ. Детей и персонал эвакуируют из зданий.

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.

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Сообщается, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва во всех школах, проводятся проверки и эвакуации, детей отпускают домой.

В департаменте образования и науки сообщают, что на их электронный адрес также поступило сообщение о минировании всех школ в городе.

Для учеников младших классов проводят природоведческие экскурсии, пока их не заберут родители.

От полиции сообщений пока не поступало.

Напомним, в 2021 году Одессу накрыла целая волна ложных минирований. Внимание телефонных террористов привлекли школыдетские садысудыОдесский аэропортздание одесской мэрии и даже памятник Дюку и Воронцовская колоннада.

Фото — odesa.novyny.live

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Редакция ПРОФИЛЬ

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