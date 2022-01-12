В Одессе эпидемия ложных минирований: сегодня угрожали всем торговым центрам

Одесская полиция проверяет информацию о минировании всех торговых центров города, которая поступила к правоохранителям 12 января 2022 года. А вчера в очередной раз «минировали» аэропорт.
В последнее время большинство угроз от анонимных «минеров» поступают не по телефону, а по электронной почте. Адреса, с которых приходят сообщения, зарегистрированы на анонимных иностранных почтовых серверах, поэтому выйти на их отправителей практически невозможно.
Одессы в последнее время захлестнула волна ложных сообщений о минировании тех или иных объектов. Чаще всего называют аэропорт и торговые центры. Хотя нередки и случаи, в которых сообщается о минировании судов.
А перед новым годом и вовсе угрожали взорвать такие одесские достопримечательности, как Воронцовская колоннада и памятник Дюку.
Иногда авторы сообщений о минировании требуют денег, иногда же просто привлекаю к себе внимание. Если 11 января сообщивший о бомбе в аэропорту требовал перевести ему миллион гривен, то сегодняшний «минер» просто хочет, чтобы его сообщение с угрозами распространили публично.
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