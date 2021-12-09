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В Одессе неизвестные угрожают взорвать памятник Дюку и суд (Обновлено)

В Одессе неизвестные угрожают взорвать памятник Дюку и суд (Обновлено)

Сразу два сообщения о минировании поступили в одесскую полицию 9 декабря. В одном неизвестный угрожал взорвать памятник Дюку на Приморском бульваре. Во втором – Апелляционный хозяйственный суд на проспекте Шевченко.

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Первой на сегодня угроза подрыва коснулась памятника Дюку де Ришелье. Монумент и территорию бульвара вокруг него правоохранители осмотрели и никаких взрывчатых веществ, и устройств там не обнаружили.

Сначала заминировали Дюка, потом суд

Затем на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что заминировано здание по проспекту Шевченко, 29 (Апелляционный хозяйственный суд).

Одесские полицейские направили на место взрывотехников и следственно-оперативную группу для проверки информации об угрозе взрыва в Апелляционном хозяйственном суде.

ОБНОВЛЕНО В полиции сообщили, что и суде проверка никаких опасных предметов и веществ не выявила.

Недавно неизвестные уже угрожали взорвать памятника Дюку де Ришелье и колонаду Воронцовского дворца.

Также в Одессе прошла целая серия ложных минирований аэропорта.

А в начале года телефонные террористы допекали одесситов сообщениями и минировании детских садов и школ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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