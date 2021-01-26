«Минирование» школ и детсадов: одесситов призвали к спокойствию и «осознанности»

Своими мыслями чиновница поделилась на своей странице в Facebook.

«Родители, коллеги, мы выдержим… Мы будем эвакуироваться столько раз, сколько нужно. Ни секунды никто не должен надеяться, что мы оставим детей без внимания, полагаясь на шутку, розыгрыш и т.д.», – пишет чиновница.

Также Буйневич не исключает, что учебные заведения «минируют» в надежде на то, что «ситуация дойдет до срыва и детей закроют дома», воспользовавшись напряженной ситуацией из-за пандемии, и призвала не поддаваться на провокации и продолжать учебный процесс, сохраняя спокойствие.

«Этот человек («минер» – ред.) явно получает удовольствие от проклятий в свой адрес, а эмоциональные посылы только раззадоривают преступное воображение», – полагает чиновница.

В свою очередь старший инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции Главка Нацполиции в Одесской области Дмитрий Ревун отмечает, что найти автора ложных сообщений о минировании не так просто, как может показаться на первый взгляд, к тому же эта проблема имеет место не только в Украине.

Ревун советует родителям «добавить детям осознанности»: отследить переживания ребенка связанные с эвакуацией из школы или детсада и переключить его внимание на «что-то положительное», а также «заложить нотку спокойствия» и научить детей правилам поведения при эвакуации из зданий.

Напомним, утром 26 января в Одессе проверяли очередное сообщение о минировании школы.

Накануне, с 25 января и до раннего утра 26 января, в Одессе проверяли анонимное сообщение о минировании сразу 373 школ и детсадов. В итоге взрывчатку не обнаружили.

Ранее, 15 января неизвестный сообщил об угрозе взрыва одновременно 185 детских садов. А 20 января полиция целый день искала взрывчатку в 186 детских садах Одессы. Все сообщения о минировании оказались ложными.

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