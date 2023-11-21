З одеських шкіл евакуювали дітей: що відбувається

Сьогодні, 21 листопада, надійшли повідомлення про масове “мінування” одеських шкіл. Дітей та персонал евакуювали з будівель.
Про це повідомляють одеські телеграм-канали.
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Повідомляється, що невідомий зателефонував до поліції та повідомив про загрозу вибуху у всіх школах, проводяться перевірки та евакуації, дітей відпускають додому.
У департаменті освіти та науки повідомляють, що на їхню електронну адресу також надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл у місті.
Для учнів молодших класів проводять природничі екскурсії, доки їх не заберуть батьки.
Від поліції повідомлень поки що не надходило.
Нагадаємо, у 2021 році Одесу накрила ціла хвиля помилкових мінувань. Увагу телефонних терористів привернули школи, дитячі садки, суди, Одеський аеропорт, будівля одеської мерії і навіть пам’ятник Дюку і Воронцовська колонада.
Фото – odesa.novyny.live