З одеських шкіл евакуювали дітей: що відбувається

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

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Повідомляється, що невідомий зателефонував до поліції та повідомив про загрозу вибуху у всіх школах, проводяться перевірки та евакуації, дітей відпускають додому.

У департаменті освіти та науки повідомляють, що на їхню електронну адресу також надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл у місті.

Для учнів молодших класів проводять природничі екскурсії, доки їх не заберуть батьки.

Від поліції повідомлень поки що не надходило.

Нагадаємо, у 2021 році Одесу накрила ціла хвиля помилкових мінувань. Увагу телефонних терористів привернули школи, дитячі садки, суди, Одеський аеропорт, будівля одеської мерії і навіть пам’ятник Дюку і Воронцовська колонада.

Фото – odesa.novyny.live